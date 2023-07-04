В Улан-Удэ ставят оперу, запрещённую Сталиным

В театре оперы и балета покажут мелодраму о запретной любви



Бурятский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой Вано Мурадели «Великая дружба» (12+). премьера спектакля Владимира Рылова состоится в Улан-Удэ 13 и 14 сентября.



- У этой оперы непростая судьба, она была запрещена самим Сталиным в 1948 году. Хотя премьера, состоявшаяся 7 ноября 1947 года в стенах Большого театра Союза ССР, прошла успешно. В течение трёх месяцев «Великая дружба» Мурадели была поставлена в 13 театрах: в Ленинграде, Горьком, Новосибирске, Перми, Саратове, Свердловске, Риге, Вильнюсе, Ереване, Фрунзе, Алма-Ате. Тогда же опера была впервые поставлена в Улан-Удэ, но с тех пор не возобновлялась, - сообщает пресс-служба БГАТОиБ.



После того, как на одном из представлений побывало руководство страны, было принято специальное постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором опера подверглась разгромной критике. Постановление положило начало борьбе с формализмом в советском искусстве и преследованиям тех деятелей культуры, которые, согласно этому постановлению, были объявлены последователями этого направления. В 1960 году постановление о запрете было отменено. После этого опера исполнялась лишь в 1965 году: 29 апреля по московскому радио прозвучала новая редакция оперы с дополнительными стихами Эдмунда Иодковского, а 13 ноября того же года прозвучала её концертная версия.



- Десятилетия эта гениальная музыка не звучала нигде. Найти музыкальный материал было нелегко, потому что в постановлении было сказано: «уничтожить все нотные материалы». Партитуру я разыскал в Минске. Когда я начал работать с музыкой, первое, что я испытал – это чувство радости, удивления и влюблённости. Эта музыка не может оставлять равнодушным, она полна такой энергии, такого энтузиазма, оптимизма. Эти ощущения хочется передать слушателям, — рассказал художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов.



Как отметил маэстро, постановка оперы «Великая дружба» вызывает неподдельный интерес у учёных и музыковедов по всей стране. Подготовка в премьере началась ещё в январе 2023 года. Режиссёром-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Добровольский, художником-постановщиком и художником по костюмам – Наталия Хохлова. Балетмейстером выступит Александр Курбатов.



Опера советского композитора Вано Мурадели «Великая дружба», созданная на либретто известного драматурга Г. Мдивани, представляет собой мелодраму о любви горского джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь их, запретная и обречённая, возникает на фоне противостояния горских народов и терских казаков.



Одну из заглавных партий исполнит известный певец, победитель конкурса «Вся страна», заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев:



- Парень, который до беспамятства влюбился в молодую красивую казачку – вокруг этого закручивается сюжет оперы. Одна из главных ролей получается. Работы проделано очень много, и много ещё предстоит, — говорит Чингис Раднаев.



В спектакле задействованы звёзды бурятской оперы, хор, оркестр. Кипит работа в художественных и швейных мастерских. Всего к премьере будет подготовлено 160 костюмов, а на сцене будет создана атмосфера Кавказа.



Возрастное ограничение: 12+.

