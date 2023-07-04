Прокуратура понудила установить газоочистное оборудование
Котельная базы материально-технического и военного снабжения УФСИН Бурятии эксплуатировалась без использования оборудования, необходимого для очистки выбросов в воздух. Нарушение закона об охране атмосферного воздуха выявила прокурорская проверка.
Начальник учреждения получил прокурорское представление. После этого была закуплена и установлена газоочистная установка.
- Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Неиспользование оборудования для очистки газов и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», ему назначено наказание в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Котельная УФСИН в Улан-Удэ загрязняла воздух
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