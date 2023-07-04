04 июля

03 июля

Популярное

Котельная УФСИН в Улан-Удэ загрязняла воздух

Котельная УФСИН в Улан-Удэ загрязняла воздух
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура понудила установить газоочистное оборудование

Котельная базы материально-технического и военного снабжения УФСИН Бурятии эксплуатировалась без использования оборудования, необходимого для очистки выбросов в воздух. Нарушение закона об охране атмосферного воздуха выявила прокурорская проверка.

Начальник учреждения получил прокурорское представление. После этого была закуплена и установлена газоочистная установка.

- Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Неиспользование оборудования для очистки газов и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», ему назначено наказание в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
котельные прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости
Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости
Общество, 04.07.2023
В Закаменске реализуют проект «Скрытое сокровище Бурятии»
Молодые сотрудники бурятского вуза пройдут стажировку в Монголии
Молодые сотрудники бурятского вуза пройдут стажировку в Монголии
Общество, 04.07.2023
Программу поездки обсудили накануне ректор ВСГУТУ и профессор монгольского университета Очирбат Баатарын
В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду
В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду
Общество, 04.07.2023
Горячей воды не будет полторы недели
Котельная УФСИН в Улан-Удэ загрязняла воздух
Котельная УФСИН в Улан-Удэ загрязняла воздух
Общество, 04.07.2023
Прокуратура понудила установить газоочистное оборудование
Участники СВО смогут переходить с платного обучения на бюджет
Участники СВО смогут переходить с платного обучения на бюджет
Общество, 04.07.2023
Об этом сообщило министерство науки и высшего образования
В Бурятии детей держит в страхе разгуливающий по улицам бык
В Бурятии детей держит в страхе разгуливающий по улицам бык
Общество, 04.07.2023
На него жалуются жители заиграевского села
В Бурятии медведица с медвежатами вышла к турбазам
В Бурятии медведица с медвежатами вышла к турбазам
Общество, 04.07.2023
Отдыхающих просят проявить осторожность
В Бурятии простятся с 43-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 43-летним участником СВО
Общество, 04.07.2023
Евгений Марков награждён орденом Мужества посмертно
В Бурятии фестиваль побывает «в гостях у Рыбича»
В Бурятии фестиваль побывает «в гостях у Рыбича»
Общество, 04.07.2023
У Байкала отметят «рыбный» праздник
В Бурятии дождливая погода
В Бурятии дождливая погода
Общество, 04.07.2023
Днём местами грозы
В Бурятии гончары создадут инсталляцию «Мировое древо»
В Бурятии гончары создадут инсталляцию «Мировое древо»
Общество, 03.07.2023
В республике состоится симпозиум «Шабар-АРТ»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^