Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
На прошлой неделе в Бурятии выявили двух детей, заболевших коклюшем – особо заразным заболеванием. Управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое обследование очага заболевания. Был выявлен круг контактных лиц, сейчас все они находятся под медицинским наблюдением, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
В управлении Роспотребнадзора отметили, что заболевшие дети не были привиты против коклюша. При этом на сегодня единственным способом профилактики является как как вакцинация. Прививки проводятся с трёхмесячного возраста трёхкратным введением препарата с интервалом 1,5 месяца. В 18 месяцев проводится однократная ревакцинация.
Коклюш — инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём и характеризуется приступами спазматического навязчивого кашля, интоксикацией и поражением дыхательных путей. Беспрерывный кашель причиняет больному сильные страдания. Из-за этого симптома и продолжительного течения недуг ещё называют стодневным кашлем.
Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребёнок всё-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений.
В Бурятии взяли под наблюдение контактных с больными коклюшем
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