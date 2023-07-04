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В Бурятии проходит «Байкальский Аргиш»

В Бурятии проходит «Байкальский Аргиш»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦЭК «Арун»
Эвенки республики встретили участников фестиваля «Манящие миры»

В Улан-Удэ 2 июля состоялся первый этап 10-го молодёжного эвенкийского фестиваля «Байкальский Аргиш» (6+). В этом году гостем мероприятия стал ХIХ кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» (6+), который показал в Бурятии культуру коренных народов Севера из Ямала, Камчатки, Мурманской области и других регионов.

Жители столицы республики смогли ознакомиться с творчеством ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» из Камчатки, ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» («Звезда») из Магаданской области, ансамбля северного танца «Калейдоскоп» из Ямала. Перед жителями Улан-Удэ также выступил алтайский этнопевец Болот Байрышев и хранитель чукотских традиций Олег Ныпевги, было продемонстрировано творчество саамских и нагайбакских коллективов. Бурятию же представляла хореографическая группа эвенкийского молодёжного ансамбля «Гулувун» и хормейстер его вокальной группы Алексей Санжиев. Также проводилась выставка и мастер-классы по эвенкийской культуре от представителей Баунтовского района Бурятии.

Первый совместный концерт стартовал в этнографическом музее народов Забайкалья. Посетители могли не только посмотреть песни и пляски народов Севера, но и принять участие в национальных играх вроде метания аркана, в мастер-классах по пению и этническим танцам, посмотреть экспозиции изделий декоративно-прикладного искусства.

Заключительный концерт прошёл уже вечером, где ансамбль «Гулувун» и приезжие исполнители и творческие коллективы вновь выступили перед уланудэнцами. Зрители смогли полюбоваться плясками с бубнами, послушать северную музыку и горловое пение.

Мероприятия продолжатся в посёлке Энхалук, куда участники отбыли утром 3 июля. Это традиционное место проведения «Байкальского аргиша». Там состоится круглый стол по презентации обоих проектов, пройдут мастер-классы, творческие лаборатории по танцам и декоративно-прикладному искусству народов Севера, интерактивные игры и состязания. Завершится программа 5 июля, сообщает пресс-служба республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль эвенки

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