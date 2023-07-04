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В Бурятии детей держит в страхе разгуливающий по улицам бык

В Бурятии детей держит в страхе разгуливающий по улицам бык
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На него жалуются жители заиграевского села

Жители села Тодогто Заиграевского района Бурятии устали от разгуливающих по улицам коров. В группе «Заиграево-инфо.24/7» люди поинтересовались, как можно привлечь к ответственности владельцев животных:

- У нас в деревне у соседей коровы, которые свободно гуляют по улице, портят кусты и внешний вид села. Ещё бык. Дети сейчас гулять не могут, потому что боятся. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы привлечь к ответственности хозяина коров?

В администрации посёлка Онохой посоветовали неравнодушным сельчанам обратиться в ним с фотографией бирки скотины. Так можно будет идентифицировать номер и доказать факт принадлежности животного хозяину.

- Также напоминаем, что собственники животных обязаны самостоятельно обеспечить организованный выпас животных и не допускать порчу зелёных насаждений, а также имущества граждан и государства на территориях поселения и тем более не допускать угрозу жизни и здоровью граждан, - отметили в поселковой администрации. 
коровы

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