В Бурятии детей держит в страхе разгуливающий по улицам бык

На него жалуются жители заиграевского села



Жители села Тодогто Заиграевского района Бурятии устали от разгуливающих по улицам коров. В группе «Заиграево-инфо.24/7» люди поинтересовались, как можно привлечь к ответственности владельцев животных:



- У нас в деревне у соседей коровы, которые свободно гуляют по улице, портят кусты и внешний вид села. Ещё бык. Дети сейчас гулять не могут, потому что боятся. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы привлечь к ответственности хозяина коров?



В администрации посёлка Онохой посоветовали неравнодушным сельчанам обратиться в ним с фотографией бирки скотины. Так можно будет идентифицировать номер и доказать факт принадлежности животного хозяину.



- Также напоминаем, что собственники животных обязаны самостоятельно обеспечить организованный выпас животных и не допускать порчу зелёных насаждений, а также имущества граждан и государства на территориях поселения и тем более не допускать угрозу жизни и здоровью граждан, - отметили в поселковой администрации.

