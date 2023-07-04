В Улан-Удэ закрыто движение по Свердлова

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

На участке идёт капремонт тепловых сетей



В Улан-Удэ изменена схема движения транспорта в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей по улице Свердлова. Работы на участке от дома № 4 до дома № 8 продлятся с 26 июня до 30 июля.



В связи с ремонтом изменена схема движения и маршрутов №3, №3А с организацией движения в объезд закрытого для движения участка по ул. Ленина – ул. Куйбышева - ул. Смолина – далее по утверждённой схеме.



Остановочные пункты по пути следования маршрута остаются без изменений, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

