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В Улан-Удэ создадут дополнительное освещение вдоль трамвайных путей

В Улан-Удэ создадут дополнительное освещение вдоль трамвайных путей
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы проведут в Железнодорожном районе

В Улан-Удэ строят дополнительные сети наружного освещения вдоль трамвайных путей, сообщает управление по информационной политике администрации города.

От трамвайной остановки общественного транспорта «Площадь Комсомольская» до проспекта Автомобилистов (через проспект 50-летия Октября, ул. Лимонова, ул. Ботаническая) будет установлено пять дополнительных опор освещения, более 100 новых светодиодных светильников и смонтировано четыре километра провода. Управление данной линией будет осуществляться с помощью автоматической системы управления наружным освещением.

- Основной целью этого проекта является развитие инфраструктуры территории и обеспечение безопасности на дорогах для пассажиров трамваев и пешеходов, - рассказал начальник подразделения по эксплуатации сетей наружного освещения МБУ «Горсвет» Содбо Болхоев.
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