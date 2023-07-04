Отдыхающих просят проявить осторожность
В Кабанском районе Бурятии возле туристических баз заметили медведицу с двумя медвежатами. Они бродили вблизи турбаз в популярной местности Байкальский Прибой.
- Сообщение об этом от очевидца поступило на телефон 112 в 19:48 3 июля, - сообщает «Кабанск-инфо».
Местных жителей и отдыхающих просят быть внимательными и проявлять осторожность.
Также на днях медведя видели в ещё одной туристической местности Кабанского района – в районе горы Мамай вблизи села Выдрино. Как уточняли в «Кабанск-инфо», там медведь гулял рядом с гостевыми домиками.
Случаи выхода медведей к населённым пунктам в Бурятии в последнее время происходят неоднократно. Как сообщал «Байкал-Daily», в подавляющем большинстве случаев после непреднамеренной встречи с человеком косолапые возвращаются обратно в лес.
Решение об отстреле принимают только, если возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, а также домашних и сельхозживотных. По этой причине на севере Бурятии ранее застрелили двух медведей.
В Бурятии медведица с медвежатами вышла к турбазам
Общество, Фото:
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