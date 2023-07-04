В Бурятии простятся с 43-летним участником СВО

Евгений Марков награждён орденом Мужества посмертно
Сегодня, 4 июля, в селе Выдрино Кабанского района Бурятии проводят в последний путь Маркова Евгения Александровича. Он погиб в ходе спецоперации в возрасте 43 лет.
Евгений Александрович родился 28 ноября 1979 года в городе Семипалатинск Казахской ССР. Вырос в Казахстане, а затем переехал в Россию.
Евгений всегда отличался трудолюбием и после окончания школы начал свою трудовую деятельность в строительной деятельности. После работал вахтовым методом.
В 2021 году Евгений работал в ООО «Строймонтажсаянск», после – в ООО «АргСтроун».
По отзывам коллег, к работе Евгений относился добросовестно, в общении был всегда уважителен, добр, отзывчив. Занимался спортом, особенно увлекался футболом.
В мае 2023 года принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Евгений Марков награждён орденом Мужества посмертно.
- Евгений – замечательный, любящий, заботливый муж и отец… Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие, - сообщает «Кабанск-инфо».
Памятный митинг состоится сегодня в парке «Победы» в селе Выдрино.
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