В Улан-Удэ рассказали, как приводят в порядок улицы

Общество, Фото: комитет городского хозяйства

Мобильные бригады чистят ливнёвки, ремонтируют дорожное ограждение и многое другое



В комитете городского хозяйства отчитались, как в Улан-Удэ приводят в порядок улицы.



За прошлый месяц специалисты установили 38 метров дорожных ограждений на улицах Смолина, Профсоюзная, Ленина, Бабушкина, Иволгинская и др.; отремонтировали 94 метра дорожных ограждений на улицах Коммунистическая, Ленина, Бабушкина, Иволгинская, Ербанова, Ботаническая и др.; установили 120 ограничительных столбиков, чтобы ограничить заезд автотранспорта на пешеходные и зелёные зоны.



Кроме того, были очищены ливневые канализации на улицах Николая Петрова, Ботаническая, Куйбышева – Коммунистическая и в микрорайоне Комушка. Отремонтировано восемь ливневых канализаций, приведено в порядок 11 остановочных павильонов, отремонтирована тротуарная плитка на 14 участках.



Также мобильные бригады постоянно окрашивают и ремонтируют лавочки, лестницы, урны, очищают памятники и пр.



- Первые мобильные бригады в городе были созданы на экспериментальной основе в 2020 году. Они показали свою эффективность, быстро и качественно решая проблемы горожан. Поэтому в 2021 году по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова были организованы ещё две дополнительные бригады в каждом районе города, - отметил директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

