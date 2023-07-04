Днём местами грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июля по республике облачно, дожди, утром и днём местами сильные и очень сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура днём +19,+24, местами +12,+17.
В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии дождливая погода
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Общество, 04.07.2023
Днём местами грозы
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