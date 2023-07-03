В Бурятии лесники собрали более 20 кубометров мусора





Сотрудники Кабанского лесничества провели акцию по очистке леса от мусора. Всего лесники собрали более 20 кубометров твёрдых коммунальных отходов.- В основном попадаются пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара – это всё то, что не убирают за собой люди. Весь собранный мусор был вывезен для дальнейшей переработки на полигон временного хранения отходов в посёлок Селенгинск. Надеемся на то, что данный участок лесного фонда будет оставаться чистым, - рассказал участковый лесничий Александр Кузнецов.