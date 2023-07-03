В Бурятии лесники собрали более 20 кубометров мусора

В основном попадались пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара
Сотрудники Кабанского лесничества провели акцию по очистке леса от мусора. Всего лесники собрали более 20 кубометров твёрдых коммунальных отходов.
- В основном попадаются пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара – это всё то, что не убирают за собой люди. Весь собранный мусор был вывезен для дальнейшей переработки на полигон временного хранения отходов в посёлок Селенгинск. Надеемся на то, что данный участок лесного фонда будет оставаться чистым, - рассказал участковый лесничий Александр Кузнецов.
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В основном попадались пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара
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