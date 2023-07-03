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Улан-удэнцы залезают внутрь зелёного рояля в центре города

Улан-удэнцы залезают внутрь зелёного рояля в центре города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди делают это ради эффектных фотографий

Зона отдыха на площади Советов в Улан-Удэ привлекает внимание горожан не только тем, что здесь можно отдохнуть на лавочках или покачаться на качелях. Территорию украшают топиарии в виде лошадей и рояль со скамейкой. Если прошлым летом любители эффектных селфи взбирались на коней, то в этом году улан-удэнцы залезли внутрь рояля.

- Это что-то новенькое. Сегодня увидела, как три девушки уселись в рояле и фотографировались. С таким отношением временное благоустройство быстро придёт в негодность, - рассказала «Байкал-Daily» горожанка.


В прошлом году внутри рояля стояли горшечные цветы. Некоторые доставали растения, чтобы сфотографироваться. Нынче внутри пусто. Вероятно, это и привлекает делать странные снимки.

Стоит отметить, что седлающих зелёных лошадей меньше не стало. Люди по-прежнему карабкаются на декоративных коней, несмотря на все предупреждения беречь хрупкое имущество. Причём детей на лошадей сажают сами взрослые. 

вандализм благоустройство

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