В Улан-Удэ проведут традиционный турнир на призы Бориса Будаева

Борцовские соревнования состоятся в ФСК



С 27 по 30 июля в Бурятии пройдёт XXXI международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на призы чемпиона мира Бориса Будаева. Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



К участию допускаются спортсмены до 24 лет в 10 весовых категориях: до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг.



Программа:



27 июля

11:00 – Заседание мандатной комиссии

16:00 – Заседание судейской коллегии и представителей команд

17:00 – Жеребьёвка участников



28 июля

8:00 – Медицинский контроль и взвешивание

11:00-16:30 – Предварительные встречи участников

17:00 – Торжественная церемония открытия

18:00-20:00 – Полуфинальные встречи



29 июля

8:00 – Взвешивание участников

11:00-14:00 – Утешительные встречи

14:00-17:00 – Финалы и награждение.



Возрастное ограничение: 6+.

