Борцовские соревнования состоятся в ФСК
С 27 по 30 июля в Бурятии пройдёт XXXI международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на призы чемпиона мира Бориса Будаева. Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
К участию допускаются спортсмены до 24 лет в 10 весовых категориях: до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг, до 125 кг.
Программа:
27 июля
11:00 – Заседание мандатной комиссии
16:00 – Заседание судейской коллегии и представителей команд
17:00 – Жеребьёвка участников
28 июля
8:00 – Медицинский контроль и взвешивание
11:00-16:30 – Предварительные встречи участников
17:00 – Торжественная церемония открытия
18:00-20:00 – Полуфинальные встречи
29 июля
8:00 – Взвешивание участников
11:00-14:00 – Утешительные встречи
14:00-17:00 – Финалы и награждение.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут традиционный турнир на призы Бориса Будаева
Общество, Фото:
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