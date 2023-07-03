В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»

Как сообщал «Байкал-Daily» на побережье озера Байкал в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии появился новый арт-объект «Омуль-экстремал». Инициатор проекта, общественник Чингис Болотов рассказал некоторые подробности про установленную скульптуру.
Работу выполнили мастер по дереву Константин Поспелов из Иволгинского района и художник по дереву Мариан Иванчак из Словакии. Последний живёт в Бурятии уже два года.
Рядом с арт-объектом волонтёры установили экостенд с историей курорта «Горячинск» и правилами поведения на озере Байкал.
«Омуль-экстремал» создан из дерева. Одна половина у него чистая, вторая изуродована пластиком. Это рыба, которая пытается выжить на гребне мусорной волны. Весь мусор, из которого создана часть рыбы, волонтёры АНО «Событие» собрали на берегах озера Байкал.
- На первый взгляд здесь обычная рыба, но если вы зайдёте с этой стороны, то вы увидите, что эта рыба находится на гребне мусорной волны. Эта мусорная волна, то место, где обитает наш омуль-экстремал. Ему приходится выживать, ему трудно, ему тяжко. Но он выживет, мы ему поможем. Мы поможем очистить Байкал от мусора и сохранить Байкал в чистоте, - рассказал Чингис Болотов.
Он призывает фотографироваться с собранным мусором. «Если убрать мусор и сфоткаться рядом с «Омулем-экстремалом», то ваша душа получит духовные несгораемые бонусы, которые будут помножены по особенному тарифу в банке добрых дел», - призывает Чингис Болотов.
«Если у вас возникли претензии, пишите их мне - автору идеи и инициатору, Чингису Болотову. Если хорошие отзывы, то пишите их нашим ребятам в группу АНО «Событие», - подытожил общественник.