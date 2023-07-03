03 июля

02 июля

Популярное

Сегодня жители России увидят громовую луну

Сегодня жители России увидят громовую луну
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это будет первое суперлуние в этом году

3 июля жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - громовую луну. Другими словами, суперлуние.

Это астрономическое явление, при котором совпадают два события: полнолуние и максимальное сближение орбиты спутника с Землёй. Пик суперлуния придется на 5 июля, когда Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 360149 километров от нас, сообщает Московский планетарий.

Ближайшее суперлуние – первое в нынешнем году. Его называют также громовым из-за обилия гроз в это время.

В период суперлуния Луна кажется крупнее, чем обычно, особенно утром и вечером. Часто в этот период кажется, что она окрасилась в красноватый цвет. Некоторые также называют Луну в этот период багряной или клубничной (из-за начавшегося сбора ягоды).

Известно также, что во время полнолуния и новолуния происходят самые высокие приливы. Некоторые психологи утверждают, что фазы луны влияют и на поведение людей, особенно, тревожных. Может появиться напряжение, излишняя конфликтность.

Суперлуния в этом году будут 3 июля (его пик придётся на 5 июля), 1 августа, 31 августа, 28 сентября.

луна астрономия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»
В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»
Общество, 03.07.2023
В создании арт-объекта участвовал художник из Словакии
Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса
Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса
Общество, 03.07.2023
Из 80 заявок эксперты выбрали 27 лучших экспедиций
Сегодня жители России увидят громовую луну
Сегодня жители России увидят громовую луну
Общество, 03.07.2023
Это будет первое суперлуние в этом году
Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Общество, 03.07.2023
Он передал землякам автомобиль и гуманитарную помощь 
Бурятию накроют сильные дожди
Бурятию накроют сильные дожди
Общество, 03.07.2023
Жителей республики предупредили об ухудшении погоды
В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу
В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу
Общество, 03.07.2023
В том числе впервые в рамках праздника выберут красавицу-Дангину  
Больница в Улан-Удэ обновила спирометры
Больница в Улан-Удэ обновила спирометры
Общество, 03.07.2023
Старый спирометр периодически выходил из строя
Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ
Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ
Общество, 03.07.2023
Для юных улан-удэнцев развернут «Лабораторию безопасности»
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Общество, 03.07.2023
Мальчик Богдан отдал свои сбережения бойцам СВО
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Общество, 03.07.2023
Чемпионат выявит лучших студентов рабочих специальностей
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Общество, 03.07.2023
Призывная кампания завершится 15 июля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^