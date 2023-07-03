Сегодня жители России увидят громовую луну

Это будет первое суперлуние в этом году



3 июля жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - громовую луну. Другими словами, суперлуние.



Это астрономическое явление, при котором совпадают два события: полнолуние и максимальное сближение орбиты спутника с Землёй. Пик суперлуния придется на 5 июля, когда Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 360149 километров от нас, сообщает Московский планетарий.



Ближайшее суперлуние – первое в нынешнем году. Его называют также громовым из-за обилия гроз в это время.



В период суперлуния Луна кажется крупнее, чем обычно, особенно утром и вечером. Часто в этот период кажется, что она окрасилась в красноватый цвет. Некоторые также называют Луну в этот период багряной или клубничной (из-за начавшегося сбора ягоды).



Известно также, что во время полнолуния и новолуния происходят самые высокие приливы. Некоторые психологи утверждают, что фазы луны влияют и на поведение людей, особенно, тревожных. Может появиться напряжение, излишняя конфликтность.



Суперлуния в этом году будут 3 июля (его пик придётся на 5 июля), 1 августа, 31 августа, 28 сентября.



