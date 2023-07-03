«Большие гастроли» пройдут в сентябре в Улан-Удэ
Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац приедет в сентябре с «Большими гастролями» в Улан-Удэ. «Большие гастроли» первого в мире музыкального театра оперы и балета для детей пройдут с 2 по 4 сентября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Известный коллектив привезёт балетные постановки для детей и взрослых: «Жизель» (12+), шедевры балетмейстера Михаила Фокина в знаменитой программе «Русские сезоны» (6+), детский спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (6+).
Художественным руководителем и директором театра с 2010 года является заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственных премий РФ, режиссёр Георгий Исаакян. Как сообщается на сайте театра, сегодня в афише более пятидесяти спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов: спектакли для малышей и подростков, классические балеты, раритетные оперы эпохи Ренессанса и Барокко, постановки дягилевских «Русских сезонов», шедевры мировой оперы и инструментальные вечера. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
В Бурятию приедет Московский детский музыкальный театр
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