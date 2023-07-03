Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО













Во время поездки глава Хоринского района передал госпиталю перчатки, марлевые салфетки и другой необходимый расходный материал.



- Побывал в ДНР, ЛНР и Запорожье, погода переменчивая то ливень, то жара. Встречался с многими ребятами из разных районов нашей республики. Вся гуманитарная помощь и адресные посылки землякам доставлены. Пообщавшись с ребятами, стоит отметить их боевой настрой и уверенность в светлом будущем. Чувствуется и мощная помощь от всей Республики Бурятия! – отметил Булат Цыремпилов.

















