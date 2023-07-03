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Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО

Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Общество,  Фото:со страницы Булата Цыремпилова
Он передал землякам автомобиль и гуманитарную помощь

Глава Хоринского района Булат Цыремпилов вернулся из поездки в зону СВО. Туда он ездил со своим заместителем Евгением Галсановым.

В зону они СВО добирались через Ростов-на-Дону, а также через Таганрог. Отдельно тралом доставили пикап для военнослужащих.

- Отмечу, что отправку машин организовывает Николай Воротников при финансовой поддержке правительства Бурятии, АНО «Содействие» и помощи всех районов. Разгрузили, заправили авто и зашли за ленту в сопровождении нашего земляка Баира Долгорова из «Боевого братства». В зоне боевых действий видели многое и, понимая, что случиться может всякое, двигались вперёд уверенно, - поделился Булат Цыремпилов.

По его словам, на покупку, подготовку автомобиля и его отправку ушло порядка двух месяцев.

 
Там же глава Хоринского района встретился с главным врачом БСМП Вячеславом Дондоковым, который осенью 2022 года ушёл на спецоперацию добровольцем. Сейчас Дондоков несёт военно-медицинскую службу, практически на самой передовой оперируя раненых военнослужащих местных жителей, попавших под обстрелы или подорвавшихся на минах.

- За этот период через госпиталь, которым он руководит, прошло около восьми тысяч раненых разной степени тяжести (увидел фото разных ранений и ход их операций - не для слабонервных). К сожалению, есть и случаи, когда не удаётся спасти жизнь человеку, он составляет не более 0,075% (практически 100% на выздоровление) – это очень высокий показатель профессиональной работы. Врученный недавно орден Мужества Вячеславу -это достойная и заслуженная награда, - отметил Булат Цыремпилов.


Во время поездки глава Хоринского района передал госпиталю перчатки, марлевые салфетки и другой необходимый расходный материал.

- Побывал в ДНР, ЛНР и Запорожье, погода переменчивая то ливень, то жара. Встречался с многими ребятами из разных районов нашей республики. Вся гуманитарная помощь и адресные посылки землякам доставлены. Пообщавшись с ребятами, стоит отметить их боевой настрой и уверенность в светлом будущем. Чувствуется и мощная помощь от всей Республики Бурятия! – отметил Булат Цыремпилов.



 

СВО

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