В Бурятии стартовала экспедиция по Великому чайному пути

Общество, Фото: администрация Джидинского района

Она будет длиться восемь дней



В Бурятии стартовала экспедиция по маршруту «Великий чайный путь», который существовал с XVII до начала XX века.



Инициатором экспедиции стал российский учёный, доктор географических наук, профессор Игорь Захаренко. Немалое количество его научных трудов и монографий посвящены Монголии, Китаю и Дальнему Востоку.



Участники экспедиции будут проводить историко-географическое, социально-экономическое, туристическое и этнокультурное обследование объектов культурного наследия по одному из участков маршрута Великого чайного пути.



Для этого путешествия было закуплено современное оборудование. Экспедиция продлится восемь дней, дорога пройдёт через тайгу до села Мурино (Иркутская область).



Великий чайный путь – путь транспортировки китайского чая в Россию, существовавший с XVII до начала XX в. Начинался этот путь в районе современного китайского города Ухань, далее проходил через китайские провинции Хубэй, Хэнань, Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия и российские города Иркутск, Новосибирск, Кяхта, Москва и Санкт-Петербург.



Часть известного маршрута пролегает по территории Джидинского района.



- Так сложилось, что одна из дорог, а точнее, тот самый Игумновский тракт через Хамар-Дабан, который на собственные средства устроил кяхтинский купец Н.М. Игумнов, проходила именно по территории нынешнего Джидинского района. Эта дорога на Иркутск была в два раза короче, чем путь через Кяхту и Верхнеудинск. Каждые 30 верст на тракте стояли станции, где ямщики меняли лошадей. И сейчас просека, где проходила дорога, существует, - рассказали в администрации Джидинского района.

