03 июля

02 июля

Популярное

В Бурятии стартовала экспедиция по Великому чайному пути

В Бурятии стартовала экспедиция по Великому чайному пути
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Она будет длиться восемь дней

В Бурятии стартовала экспедиция по маршруту «Великий чайный путь», который существовал с XVII до начала XX века.

Инициатором экспедиции стал российский учёный, доктор географических наук, профессор Игорь Захаренко. Немалое количество его научных трудов и монографий посвящены Монголии, Китаю и Дальнему Востоку.

Участники экспедиции будут проводить историко-географическое, социально-экономическое, туристическое и этнокультурное обследование объектов культурного наследия по одному из участков маршрута Великого чайного пути.

Для этого путешествия было закуплено современное оборудование. Экспедиция продлится восемь дней, дорога пройдёт через тайгу до села Мурино (Иркутская область).

Великий чайный путь – путь транспортировки китайского чая в Россию, существовавший с XVII до начала XX в. Начинался этот путь в районе современного китайского города Ухань, далее проходил через китайские провинции Хубэй, Хэнань, Шаньси, автономный район Внутренняя Монголия и российские города Иркутск, Новосибирск, Кяхта, Москва и Санкт-Петербург.

Часть известного маршрута пролегает по территории Джидинского района.

- Так сложилось, что одна из дорог, а точнее, тот самый Игумновский тракт через Хамар-Дабан, который на собственные средства устроил кяхтинский купец Н.М. Игумнов, проходила именно по территории нынешнего Джидинского района. Эта дорога на Иркутск была в два раза короче, чем путь через Кяхту и Верхнеудинск. Каждые 30 верст на тракте стояли станции, где ямщики меняли лошадей. И сейчас просека, где проходила дорога, существует, - рассказали в администрации Джидинского района. 
экспедиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Общество, 03.07.2023
Он передал землякам автомобиль и гуманитарную помощь 
Бурятию накроют сильные дожди
Бурятию накроют сильные дожди
Общество, 03.07.2023
Жителей республики предупредили об ухудшении погоды
В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу
В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу
Общество, 03.07.2023
В том числе впервые в рамках праздника выберут красавицу-Дангину  
Больница в Улан-Удэ обновила спирометры
Больница в Улан-Удэ обновила спирометры
Общество, 03.07.2023
Старый спирометр периодически выходил из строя
Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ
Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ
Общество, 03.07.2023
Для юных улан-удэнцев развернут «Лабораторию безопасности»
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Общество, 03.07.2023
Мальчик Богдан отдал свои сбережения бойцам СВО
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Общество, 03.07.2023
Чемпионат выявит лучших студентов рабочих специальностей
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Общество, 03.07.2023
Призывная кампания завершится 15 июля
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Общество, 03.07.2023
Главную задачу на турнире спортсменка успешно выполнила

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^