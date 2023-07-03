03 июля

02 июля

Популярное

Бурятию накроют сильные дожди

Бурятию накроют сильные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики предупредили об ухудшении погоды

В Бурятии резко ухудшится погода. 4-5 июля влияние южного циклона вызовет дожди различной интенсивности, местами сильные, по южному Прибайкалью возможны очень сильные дожди, грозы. Ветер при грозах порывистый, предупреждают в Бурятском гидрометцентре.

Так, во вторник, 4 июля, облачно, дожди, утром и днём местами сильные и очень сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9, днём +19,+24, местами +12,+17.

В среду, 5 июля, дожди, местами сильные и очень сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +5,+10, днём +16,+21, местами +24,+29.

В четверг, 6 июля, облачно с прояснением, местами дожди, ночью сильные, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +22,+27, местами +28,+33, по южной половине и при дожде +14,+19.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Глава Хоринского района Бурятии вернулся из зоны СВО
Общество, 03.07.2023
Он передал землякам автомобиль и гуманитарную помощь 
Бурятию накроют сильные дожди
Бурятию накроют сильные дожди
Общество, 03.07.2023
Жителей республики предупредили об ухудшении погоды
В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу
В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу
Общество, 03.07.2023
В том числе впервые в рамках праздника выберут красавицу-Дангину  
Больница в Улан-Удэ обновила спирометры
Больница в Улан-Удэ обновила спирометры
Общество, 03.07.2023
Старый спирометр периодически выходил из строя
Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ
Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ
Общество, 03.07.2023
Для юных улан-удэнцев развернут «Лабораторию безопасности»
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Общество, 03.07.2023
Мальчик Богдан отдал свои сбережения бойцам СВО
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Общество, 03.07.2023
Чемпионат выявит лучших студентов рабочих специальностей
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Общество, 03.07.2023
Призывная кампания завершится 15 июля
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Общество, 03.07.2023
Главную задачу на турнире спортсменка успешно выполнила

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^