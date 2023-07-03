Жителей республики предупредили об ухудшении погоды
В Бурятии резко ухудшится погода. 4-5 июля влияние южного циклона вызовет дожди различной интенсивности, местами сильные, по южному Прибайкалью возможны очень сильные дожди, грозы. Ветер при грозах порывистый, предупреждают в Бурятском гидрометцентре.
Так, во вторник, 4 июля, облачно, дожди, утром и днём местами сильные и очень сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 7-12, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9, днём +19,+24, местами +12,+17.
В среду, 5 июля, дожди, местами сильные и очень сильные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +5,+10, днём +16,+21, местами +24,+29.
В четверг, 6 июля, облачно с прояснением, местами дожди, ночью сильные, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +22,+27, местами +28,+33, по южной половине и при дожде +14,+19.
Бурятию накроют сильные дожди
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