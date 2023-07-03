03 июля

02 июля

Популярное

В Улан-Удэ прошёл фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности

В Улан-Удэ прошёл фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
На Театральной площади провели торжественные регистрации браков

30 июня в Улан-Удэ на Театральной площади в преддверии Дня семьи, любви и верности прошли торжественные регистрации заключения брака Василия Павловича Борисова и Раисы Цыремпиловны Эрдыниевой, Дмитрия Сергеевича Нарис и Анастасии Дмитриевны Беликовой, Александра Витальевича Муманова и Светланы Сергеевны Баендуевой.

На церемонии присутствовали многочисленные гости. В мероприятии принимали участие супружеские пары, прожившие в счастливом браке 50 лет: Евгений Прокопьевич и Октябрина Тугдыновна Марнуевы, Иван Лукич и Галина Фёдоровна Дорофеевы, Вячеслав Борисович и Людмила Захаровна Халбаевы.

Молодожёнов и юбиляров поздравили с праздником и вручили памятные подарки представители правительства Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Напомним, что мероприятие проводилось в рамках республиканского фестиваля, посвящённого Дню семьи, любви и верности. В театре оперы и балета наградили медалями «За любовь и верность» 100 семейных пар, проживших плечом к плечу более 25 лет и воспитавших двух и более детей. В этом году среди награждаемых семей 32 пары прожили в совместном браке 50 лет и более, 77 – это многодетные семьи, 39 человек отмечены государственными наградами, у 25 семей мужья, дети или внуки участвовали и участвуют в специальной военной операции.

Бурятия семьи свадьба фестиваль награждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Забайкалья в Монголию планируют открыть пассажирское ж/д сообщение
Из Забайкалья в Монголию планируют открыть пассажирское ж/д сообщение
Общество, 03.07.2023
Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун
Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам
Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам
Общество, 03.07.2023
В республике ждут решения правительства России
С 1 июля можно поменять «Дальневосточный гектар»
С 1 июля можно поменять «Дальневосточный гектар»
Общество, 03.07.2023
Также его можно получить бесплатно через Госуслуги
В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова
В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова
Общество, 03.07.2023
На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы
Глава Бурятии рассказал, как будут расселять дома, попавшие под снос
Глава Бурятии рассказал, как будут расселять дома, попавшие под снос
Общество, 03.07.2023
Им предложат равнозначные по квадратным метрам квартиры
В Бурятии простятся с 26-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 26-летним участником СВО
Общество, 03.07.2023
У Сергея Спирина остались родители, два брата и сестра
Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Общество, 03.07.2023
Осуждённые смогли пообщаться со своими родными
В Бурятии лесники собрали более 20 кубометров мусора
В Бурятии лесники собрали более 20 кубометров мусора
Общество, 03.07.2023
В основном попадались пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара
Улан-удэнцы залезают внутрь зелёного рояля в центре города
Улан-удэнцы залезают внутрь зелёного рояля в центре города
Общество, 03.07.2023
Люди делают это ради эффектных фотографий
В Улан-Удэ росгвардейцы участвовали во Всероссийском молебне о Победе
В Улан-Удэ росгвардейцы участвовали во Всероссийском молебне о Победе
Общество, 03.07.2023
Мощи Георгия Победоносца прибыли в Бурятию 2 июля
В Бурятии на родине именитых борцов построят новую школу
В Бурятии на родине именитых борцов построят новую школу
Общество, 03.07.2023
Нынешнее деревянное здание уже давно признано аварийным
В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»
В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»
Общество, 03.07.2023
В создании арт-объекта участвовал художник из Словакии
Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса
Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса
Общество, 03.07.2023
Из 80 заявок эксперты выбрали 27 лучших экспедиций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^