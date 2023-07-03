На Театральной площади провели торжественные регистрации браков
30 июня в Улан-Удэ на Театральной площади в преддверии Дня семьи, любви и верности прошли торжественные регистрации заключения брака Василия Павловича Борисова и Раисы Цыремпиловны Эрдыниевой, Дмитрия Сергеевича Нарис и Анастасии Дмитриевны Беликовой, Александра Витальевича Муманова и Светланы Сергеевны Баендуевой.
На церемонии присутствовали многочисленные гости. В мероприятии принимали участие супружеские пары, прожившие в счастливом браке 50 лет: Евгений Прокопьевич и Октябрина Тугдыновна Марнуевы, Иван Лукич и Галина Фёдоровна Дорофеевы, Вячеслав Борисович и Людмила Захаровна Халбаевы.
Молодожёнов и юбиляров поздравили с праздником и вручили памятные подарки представители правительства Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что мероприятие проводилось в рамках республиканского фестиваля, посвящённого Дню семьи, любви и верности. В театре оперы и балета наградили медалями «За любовь и верность» 100 семейных пар, проживших плечом к плечу более 25 лет и воспитавших двух и более детей. В этом году среди награждаемых семей 32 пары прожили в совместном браке 50 лет и более, 77 – это многодетные семьи, 39 человек отмечены государственными наградами, у 25 семей мужья, дети или внуки участвовали и участвуют в специальной военной операции.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности
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