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В Бурятии гончары создадут инсталляцию «Мировое древо»

В Бурятии гончары создадут инсталляцию «Мировое древо»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике состоится симпозиум «Шабар-АРТ»

В Бурятии стартует реализация проекта «Симпозиум гончаров «Шабар-АРТ». Мероприятие проводится с целью возрождения гончарной традиции и трансформации гончарного дела из ремесла в искусство.

В рамках проекта известные керамисты обучат 30 мастеров со всей республики основам гончарного дела, а результатом совместной работы станет инсталляция «Мировое древо».

5 июля в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ пройдёт торжественное открытие симпозиума, официальные приветствия и знакомство с наставниками. Затем начнётся работа круглого стола по актуальным проблема изучения, возрождения и актуализации технологий.

С 6 по 8 июля пройдут просветительские мероприятия в селе Оймур Кабанского района. В программе: лекционные и практические занятия по основам гончарного мастерства, ручной лепке, работе с цветом, обжигу, а также авторским техникам и другое.

На художественных мастер-классах участники симпозиума создадут 30 глиняных колокольчиков, которые станут основной частью арх-инсталляции «Мировое древо».

9 июля на центральном стадионе Бурятии во время празднования республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан Сурхарбан» состоится закрытие симпозиума. Для зрителей будет подготовлена выставка народных художественных промыслов, концертные выступления творческих коллективов, презентация арх-инсталляции и творческие мастер-классы по лепке из глины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия симпозиум гончарное дело мастер-класс

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