В республике состоится симпозиум «Шабар-АРТ»
В Бурятии стартует реализация проекта «Симпозиум гончаров «Шабар-АРТ». Мероприятие проводится с целью возрождения гончарной традиции и трансформации гончарного дела из ремесла в искусство.
В рамках проекта известные керамисты обучат 30 мастеров со всей республики основам гончарного дела, а результатом совместной работы станет инсталляция «Мировое древо».
5 июля в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ пройдёт торжественное открытие симпозиума, официальные приветствия и знакомство с наставниками. Затем начнётся работа круглого стола по актуальным проблема изучения, возрождения и актуализации технологий.
С 6 по 8 июля пройдут просветительские мероприятия в селе Оймур Кабанского района. В программе: лекционные и практические занятия по основам гончарного мастерства, ручной лепке, работе с цветом, обжигу, а также авторским техникам и другое.
На художественных мастер-классах участники симпозиума создадут 30 глиняных колокольчиков, которые станут основной частью арх-инсталляции «Мировое древо».
9 июля на центральном стадионе Бурятии во время празднования республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан Сурхарбан» состоится закрытие симпозиума. Для зрителей будет подготовлена выставка народных художественных промыслов, концертные выступления творческих коллективов, презентация арх-инсталляции и творческие мастер-классы по лепке из глины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии гончары создадут инсталляцию «Мировое древо»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике состоится симпозиум «Шабар-АРТ»
«Большие гастроли» пройдут в сентябре в Улан-Удэ
Первое место заняли представители Еравнинского района
Работы зрителям представили Мария Шопхоева и Альбина Гунзынова
Электронное устройство показывает угол броска для успешного попадания в корзину
Подведены итоги регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений
Объект планируют сдать в сентябре
На Театральной площади провели торжественные регистрации браков
Мобильные бригады чистят ливнёвки, ремонтируют дорожное ограждение и многое другое
По контракту его должны ввести в эксплуатацию 30 октября
Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун
В республике ждут решения правительства России
Также его можно получить бесплатно через Госуслуги
Борцу Александру Балтуеву подарили коня
На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы