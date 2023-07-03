В Бурятии гончары создадут инсталляцию «Мировое древо»

В республике состоится симпозиум «Шабар-АРТ»



В Бурятии стартует реализация проекта «Симпозиум гончаров «Шабар-АРТ». Мероприятие проводится с целью возрождения гончарной традиции и трансформации гончарного дела из ремесла в искусство.



В рамках проекта известные керамисты обучат 30 мастеров со всей республики основам гончарного дела, а результатом совместной работы станет инсталляция «Мировое древо».



5 июля в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ пройдёт торжественное открытие симпозиума, официальные приветствия и знакомство с наставниками. Затем начнётся работа круглого стола по актуальным проблема изучения, возрождения и актуализации технологий.



С 6 по 8 июля пройдут просветительские мероприятия в селе Оймур Кабанского района. В программе: лекционные и практические занятия по основам гончарного мастерства, ручной лепке, работе с цветом, обжигу, а также авторским техникам и другое.



На художественных мастер-классах участники симпозиума создадут 30 глиняных колокольчиков, которые станут основной частью арх-инсталляции «Мировое древо».



9 июля на центральном стадионе Бурятии во время празднования республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан Сурхарбан» состоится закрытие симпозиума. Для зрителей будет подготовлена выставка народных художественных промыслов, концертные выступления творческих коллективов, презентация арх-инсталляции и творческие мастер-классы по лепке из глины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.



