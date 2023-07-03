Второй этап продлится неделю
В Бурятии с 3 по 10 июля полицейские проводят второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт».
- Проверке подвергнутся лица, допускающие правонарушения на почве семейно-бытовых отношений, хронические алкоголики, наркоманы, лица, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей, - сообщили в МВД по Бурятии.
С людьми, склонными к семейному насилию, будет проведена индивидуальная работа.
О фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел, либо по телефонам: 102 или 112. Информация принимается, в том числе, анонимно.
Полицейские Бурятии проводят операцию «Быт»
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