Полицейские Бурятии проводят операцию «Быт»

Второй этап продлится неделю



В Бурятии с 3 по 10 июля полицейские проводят второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт».



- Проверке подвергнутся лица, допускающие правонарушения на почве семейно-бытовых отношений, хронические алкоголики, наркоманы, лица, судимые за бытовые преступления, родители, допускающие правонарушения в отношении детей, - сообщили в МВД по Бурятии.



С людьми, склонными к семейному насилию, будет проведена индивидуальная работа.



О фактах бытового, семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел, либо по телефонам: 102 или 112. Информация принимается, в том числе, анонимно.



