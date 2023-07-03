Больница в Улан-Удэ обновила спирометры





В 2023 году городская больница №5 в Улан-Удэ получила два спирометра стоимостью 109 тысяч рублей каждый, а также пневмотонометр стоимостью 984 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.Технику закупили по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».- Мы очень рады поступлению нового оборудования, старый спирометр периодически выходил из строя. Сейчас появилась возможность разделить потоки пациентов: пациенты, направленные на спирометрию врачами-специалистами, проходят обследование в кабинете функциональной диагностики, а приглашённые на углублённую диспансеризацию обследуются в кабинете профилактики, без очереди, в день посещения,- прокомментировала главный врач больницы Людмила Мансорунова.Спирометр - это прибор для измерения объёма вдыхаемого и выдыхаемого лёгкими воздуха. Спирометр измеряет вентиляцию, движение воздуха в лёгкие и из них.Пневмотонометр - это компьютерный аппарат, измеряющий внутриглазное давление. Он осуществляет бесконтактную тонометрию глаза (пневмотонометрию), основанном на реакции роговицы на создаваемое потоком воздуха давление.