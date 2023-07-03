Гараж с самым надёжным замком обнаружили в Бурятии

Общество, Фото: Весь Гусиноозерск

Он находится в Гусиноозёрске



В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии местные жители заметили гараж с огромным замком. Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».



- В Гусиноозерске замечен гараж с самым надёжным замком, - пошутили в паблике.



Местные жители делятся, что также видели этот гараж. Кто-то поинтересовался, сколько же весит такой замок.



Судя по снимку, замок занимает половину нижней части ворот гаража. И если он настоящий, то должен быть весьма и весьма увесистым.

