Он находится в Гусиноозёрске
В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии местные жители заметили гараж с огромным замком. Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».
- В Гусиноозерске замечен гараж с самым надёжным замком, - пошутили в паблике.
Местные жители делятся, что также видели этот гараж. Кто-то поинтересовался, сколько же весит такой замок.
Судя по снимку, замок занимает половину нижней части ворот гаража. И если он настоящий, то должен быть весьма и весьма увесистым.
Гараж с самым надёжным замком обнаружили в Бурятии
Общество, Фото:
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