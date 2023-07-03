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Гараж с самым надёжным замком обнаружили в Бурятии

Гараж с самым надёжным замком обнаружили в Бурятии
Общество,  Фото:Весь Гусиноозерск
Он находится в Гусиноозёрске

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии местные жители заметили гараж с огромным замком. Фотографию опубликовали в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».

- В Гусиноозерске замечен гараж с самым надёжным замком, - пошутили в паблике.

Местные жители делятся, что также видели этот гараж. Кто-то поинтересовался, сколько же весит такой замок.

Судя по снимку, замок занимает половину нижней части ворот гаража. И если он настоящий, то должен быть весьма и весьма увесистым. 
гаражи

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