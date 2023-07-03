Сотрудники ГИБДД выставят свои машины в центре Улан-Удэ

Для юных улан-удэнцев развернут «Лабораторию безопасности»
Сегодня, 3 июля, в России отмечается День работников ГИБДД. В честь праздничной даты на площади Советов в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции Бурятии покажут свои служебные автомобили.
Также для маленьких горожан будет развёрнута мобильная «Лаборатория безопасности». Детей обучат навыкам безопасного поведения на дороге.
Мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00.
Возрастное ограничение 0+
Справка:
День работников Госавтоинспекции отмечается 3 июля. Профессиональный праздник был учреждён в 2009 году.
Официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 3 июля 1936 года, когда вышло специальное постановление Совета народных комиссаров СССР, утвердившее «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».
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