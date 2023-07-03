Мальчик Богдан отдал свои сбережения бойцам СВО
Глава Бурятии Алексей Цыденов подарил мальчику Богдану и его младшему брату ролики. Фотографию опубликовало полпредство Бурятии в Москве.
Ранее 10-летний Богдан отдал все свои накопленные деньги в поддержку участников СВО. Всего мальчик передал 3600 рублей. К сбережениям он добавил рисунки, которые сделал с братом.
Поступок мальчика не остался незамеченным. Рисунки маленьких братьев с подписью «Это все мои деньги вам на вещи» напечатали на футболках. Также на зелёных футболках большими буквами написали «Бурятия». Эти футболки подарили бойцам, которые находятся в госпиталях в Москве.
Отметим, Богдан вместе с мамой присутствовали на открытии филиала госфонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ. Филиал появился в конце мая.
Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Общество, Фото:
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