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Глава Бурятии подарил двум детям ролики

Глава Бурятии подарил двум детям ролики
Общество,  Фото:полпредство Бурятии
Мальчик Богдан отдал свои сбережения бойцам СВО

Глава Бурятии Алексей Цыденов подарил мальчику Богдану и его младшему брату ролики. Фотографию опубликовало полпредство Бурятии в Москве.

Ранее 10-летний Богдан отдал все свои накопленные деньги в поддержку участников СВО. Всего мальчик передал 3600 рублей. К сбережениям он добавил рисунки, которые сделал с братом.

Поступок мальчика не остался незамеченным. Рисунки маленьких братьев с подписью «Это все мои деньги вам на вещи» напечатали на футболках. Также на зелёных футболках большими буквами написали «Бурятия». Эти футболки подарили бойцам, которые находятся в госпиталях в Москве.

Отметим, Богдан вместе с мамой присутствовали на открытии филиала госфонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ. Филиал появился в конце мая.

дети глава Бурятии Алексей Цыденов

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