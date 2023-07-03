Чемпионат выявит лучших студентов рабочих специальностей
В Бурятии сформируют сборную, которая примет участие в отборочном (межрегиональном) этапе всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Отборочный этап пройдёт в июне и июле 2023 года в 21 регионе РФ. По предварительным данным, в мероприятиях примут участие около 3000 победителей регионального этапа в основной категории, и около 1000 участников категории «юниоры» из всех 89 регионов России.
Чемпионатное движение «Профессионалы» - это разного рода соревновательные мероприятия по профессиональному мастерству для учащихся колледжей. Движение пришло взамен ушедшего из России WorldSkills (международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий). Инициатором создания стало минпросвещения РФ.
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
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