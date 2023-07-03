03 июля

02 июля

Популярное

Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву

Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призывная кампания завершится 15 июля

В Восточном военном округе (ВВО) продолжается весенний призыв. Военными комиссариатами округа уже принято решений о призыве более 9400 граждан, проживающих в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе ВВО.

Всего военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска около 10 тысяч граждан.

- Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнули представители ВВО.

Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа

На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля.

призывники Восточный военный округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Общество, 03.07.2023
Чемпионат выявит лучших студентов рабочих специальностей
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Общество, 03.07.2023
Призывная кампания завершится 15 июля
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Общество, 03.07.2023
Главную задачу на турнире спортсменка успешно выполнила
В Бурятии простятся с погибшим мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим мобилизованным
Общество, 03.07.2023
Алексей Кожевников был уроженцем села Гусиное Озеро
Внук бурятского художника подарил музею 60 картин
Внук бурятского художника подарил музею 60 картин
Общество, 03.07.2023
Щедрый дар сделала семья художника Дамдина Баторова
Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ
Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ
Общество, 03.07.2023
Они проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства
До +26 потеплеет в Бурятии
До +26 потеплеет в Бурятии
Общество, 03.07.2023
В некоторых районах республики пообещали дожди
В Улан-Удэ усиленно ищут, но не могут отыскать дикорастущую коноплю
В Улан-Удэ усиленно ищут, но не могут отыскать дикорастущую коноплю
Общество, 02.07.2023
Антинаркотическая комиссия прочёсывает ради этого весь город
Посёлок на берегу Байкала в Бурятии хотят перевести на голубое топливо
Посёлок на берегу Байкала в Бурятии хотят перевести на голубое топливо
Общество, 02.07.2023
Для этого в Усть-Баргузине построят газовую котельную
Жителей райцентра в Бурятии одолела крапива во дворах
Жителей райцентра в Бурятии одолела крапива во дворах
Общество, 02.07.2023
Сельчане потребовали убрать сорняк
Стало известно, кто в Улан-Удэ больше всего не любит свою работу
Стало известно, кто в Улан-Удэ больше всего не любит свою работу
Общество, 02.07.2023
От неё не в восторге продавцы, кладовщики и курьеры
Жителям Бурятии напомнили, как получить похоронное пособие
Жителям Бурятии напомнили, как получить похоронное пособие
Общество, 02.07.2023
Его размер колеблется от 9 до 10 с лишним тысяч рублей
Футболист из Улан-Удэ сделал предложение возлюбленной и сразу выиграл кубок ЛФЛ
Футболист из Улан-Удэ сделал предложение возлюбленной и сразу выиграл кубок ЛФЛ
Общество, 02.07.2023
Андрей Кобиш позвал свою девушку замуж прямо перед матчем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^