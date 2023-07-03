Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву

Призывная кампания завершится 15 июля



В Восточном военном округе (ВВО) продолжается весенний призыв. Военными комиссариатами округа уже принято решений о призыве более 9400 граждан, проживающих в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе ВВО.



Всего военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска около 10 тысяч граждан.



- Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнули представители ВВО.



Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа



На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.



Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.



Весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля.



