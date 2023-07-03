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Глава Бурятии рассказал, как будут расселять дома, попавшие под снос

Глава Бурятии рассказал, как будут расселять дома, попавшие под снос
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им предложат равнозначные по квадратным метрам квартиры

Жителям центра Улан-Удэ, чьи дома попали под расселение согласно комплексному развитию территорий (КРТ) в рамках мастер-плана, будут предоставлять равнозначное жильё в том же районе проживания. Об это рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая на вопросы депутатов Народного Хурала по итогам своего отчёта на сессии республиканского парламента VI созыва в четверг, 29 июня.

Как пояснил Алексей Цыденов, для расселения на сегодняшний день отрабатывается первая территория КРТ в границах улиц Свободы и Шмидта. Жильцам неблагоустроенных домов, находящихся на этих улицах будет предложено равнозначное по квадратным метрам квартира с полным благоустройством. Также важным условием для расселения послужит то, что расселение будет проводится в этих же или приближённых районах от территории КРТ.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, программа комплексного развития территорий реализуется в рамках мастер-плана реновации дальневосточных городов. По программе КРТ до 2030 года планируется переселить из ветхого и аварийного жилья в центре столицы Бурятии порядка 2 тыс. человек и возвести 166 тысяч кв. м нового жилья со всей необходимой инфраструктурой. Также будет отреставрировано 14 объектов культурного наследия, 16838,8 метров новых инженерных сетей центре города.

По программе КРТ в рамках мастер-плана Улан-Удэ также разрабатывается проект реконструкции набережной Улан-Удэ, начата подготовка площадок к строительству здания театра «Байкал», национального музея Республики Бурятия, межвузовского кампуса международного уровня.

Бурятия расселение снос жилье

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