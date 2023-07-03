03 июля

02 июля

Популярное

Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр

Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Общество, 
Главную задачу на турнире спортсменка успешно выполнила

Уроженка Бурятии Наталья Шадрина завоевала серебро 3-х Европейских игр по боксу. В финале в весовой категории до 60 кг она уступила именитой спортсменке из Ирландии Келли Харрингтон. Харрингтон – олимпийская чемпионка 2020 года, чемпионка мира-2018.

Бронзовые медали в этой весовой категории у Эстель Моссели из Франции и Гизем Озер из Турции.

Наталья Шадрина выступает за Сербию. Отметим, российских и белорусских спортсменов до Европейских игр не допустили.



Евроигры проходили с 21 июня по 2 июля в Кракове (Польша). На этих соревнованиях спортсмены получили шанс квалифицировать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Боксёрам для этого надо было выйти в полуфинал. Так что Наталья Шадрина получила заветную путёвку на Олимпиаду.

 
Наталье 33 года, она уроженка посёлка Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. В бокс пришла довольно поздно – в 18 лет, но практически сразу же начала одерживать победы. «В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею», - рассказывала она в одном из интервью.

В 2011 году завоевала первую (серебряную) медаль чемпионата России и с тех пор была стабильно в национальной сборной.

В 2019 году на чемпионате мира, который проходил в Улан-Удэ, была капитаном сборной России. К сожалению, на домашнем ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре. Сборная России подала протест, но он не был принят к рассмотрению.

В последнее время выступает за сборную Сербии. Решение оказалось крайне своевременным, учитывая отстранения сборной России от мирового спорта. Так, в 2022 году Наталья под флагом Сербии выступила на чемпионате мира. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале.

В марте 2023 года также выступала на чемпионате мира в Индии, где вновь дошла до четвертьфинала.

спорт бокс Европейские игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Сборная Бурятии поборется за участие во всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Общество, 03.07.2023
Чемпионат выявит лучших студентов рабочих специальностей
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Военкоматы ВВО почти выполнили план по весеннему призыву
Общество, 03.07.2023
Призывная кампания завершится 15 июля
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр
Общество, 03.07.2023
Главную задачу на турнире спортсменка успешно выполнила
В Бурятии простятся с погибшим мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим мобилизованным
Общество, 03.07.2023
Алексей Кожевников был уроженцем села Гусиное Озеро
Внук бурятского художника подарил музею 60 картин
Внук бурятского художника подарил музею 60 картин
Общество, 03.07.2023
Щедрый дар сделала семья художника Дамдина Баторова
Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ
Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ
Общество, 03.07.2023
Они проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства
До +26 потеплеет в Бурятии
До +26 потеплеет в Бурятии
Общество, 03.07.2023
В некоторых районах республики пообещали дожди
В Улан-Удэ усиленно ищут, но не могут отыскать дикорастущую коноплю
В Улан-Удэ усиленно ищут, но не могут отыскать дикорастущую коноплю
Общество, 02.07.2023
Антинаркотическая комиссия прочёсывает ради этого весь город
Посёлок на берегу Байкала в Бурятии хотят перевести на голубое топливо
Посёлок на берегу Байкала в Бурятии хотят перевести на голубое топливо
Общество, 02.07.2023
Для этого в Усть-Баргузине построят газовую котельную
Жителей райцентра в Бурятии одолела крапива во дворах
Жителей райцентра в Бурятии одолела крапива во дворах
Общество, 02.07.2023
Сельчане потребовали убрать сорняк
Стало известно, кто в Улан-Удэ больше всего не любит свою работу
Стало известно, кто в Улан-Удэ больше всего не любит свою работу
Общество, 02.07.2023
От неё не в восторге продавцы, кладовщики и курьеры
Жителям Бурятии напомнили, как получить похоронное пособие
Жителям Бурятии напомнили, как получить похоронное пособие
Общество, 02.07.2023
Его размер колеблется от 9 до 10 с лишним тысяч рублей
Футболист из Улан-Удэ сделал предложение возлюбленной и сразу выиграл кубок ЛФЛ
Футболист из Улан-Удэ сделал предложение возлюбленной и сразу выиграл кубок ЛФЛ
Общество, 02.07.2023
Андрей Кобиш позвал свою девушку замуж прямо перед матчем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^