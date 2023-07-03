Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр















Наталье 33 года, она уроженка посёлка Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. В бокс пришла довольно поздно – в 18 лет, но практически сразу же начала одерживать победы. «В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею», - рассказывала она в одном из интервью.



В 2011 году завоевала первую (серебряную) медаль чемпионата России и с тех пор была стабильно в национальной сборной.



В 2019 году на чемпионате мира, который проходил в Улан-Удэ, была капитаном сборной России. К сожалению, на домашнем ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре. Сборная России подала протест, но он не был принят к рассмотрению.



В последнее время выступает за сборную Сербии. Решение оказалось крайне своевременным, учитывая отстранения сборной России от мирового спорта. Так, в 2022 году Наталья под флагом Сербии выступила на чемпионате мира. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале.



В марте 2023 года также выступала на чемпионате мира в Индии, где вновь дошла до четвертьфинала.



