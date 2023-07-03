Наталья Шадрина из Бурятии завоевала серебро Европейских игр

Уроженка Бурятии Наталья Шадрина завоевала серебро 3-х Европейских игр по боксу. В финале в весовой категории до 60 кг она уступила именитой спортсменке из Ирландии Келли Харрингтон. Харрингтон – олимпийская чемпионка 2020 года, чемпионка мира-2018.
Бронзовые медали в этой весовой категории у Эстель Моссели из Франции и Гизем Озер из Турции.
Наталья Шадрина выступает за Сербию. Отметим, российских и белорусских спортсменов до Европейских игр не допустили.
Евроигры проходили с 21 июня по 2 июля в Кракове (Польша). На этих соревнованиях спортсмены получили шанс квалифицировать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Боксёрам для этого надо было выйти в полуфинал. Так что Наталья Шадрина получила заветную путёвку на Олимпиаду.
Наталье 33 года, она уроженка посёлка Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. В бокс пришла довольно поздно – в 18 лет, но практически сразу же начала одерживать победы. «В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею», - рассказывала она в одном из интервью.
В 2011 году завоевала первую (серебряную) медаль чемпионата России и с тех пор была стабильно в национальной сборной.
В 2019 году на чемпионате мира, который проходил в Улан-Удэ, была капитаном сборной России. К сожалению, на домашнем ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре. Сборная России подала протест, но он не был принят к рассмотрению.
В последнее время выступает за сборную Сербии. Решение оказалось крайне своевременным, учитывая отстранения сборной России от мирового спорта. Так, в 2022 году Наталья под флагом Сербии выступила на чемпионате мира. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале.
В марте 2023 года также выступала на чемпионате мира в Индии, где вновь дошла до четвертьфинала.