Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

В республике ждут решения правительства России



В Бурятии проверили ход дорожных работ в Баргузинском районе. На сегодняшний день все работы по реконструкции участка 291 – 312 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево -Курумкан – Новый Уоян идут по графику. Основной объём работ развернут на 10 км там, где нет ограничений по сплошным вырубкам. Подрядная организация продолжает устройство земполотна, водопропускных труб. Кроме того, ведутся работы на одном из двух мостов.



- В конце этого года у нас предусматривается ввод порядка 3,5 км. Уже на участке уложено 12 водопропускных труб, приступили к строительно-монтажным работам по мосту. По остальным участкам и искусственным сооружениям, к сожалению, нас сдерживают ограничения по сплошной рубке. Сплошная рубка у нас запрещена в центральной экологической зоне, но вот вопрос этот решается и надеемся, что в ближайшее время будут внесены изменения в 94-ФЗ и мы сможем приступить к реализации следующих участков данного объекта, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



- До Баргузина мы должны дойти. Лимит этого года 1,4 млрд, он будет полностью освоен. По следующему году, если не будут сняты ограничения по вырубке в центральной экологической зоне, тогда проект придётся остановить. Будем ждать решения правительства России по данному направлению. Сегодня, если бы не это ограничение, можно было бы идти полным комплексом, последовательно. Сейчас же подрядчик идёт участками, захватками, как строители говорят, там, где нет необходимости вырубок. Здесь, конечно, есть такие технологические неудобства. Тем не менее работы идут в графике. Однако, если эти ограничения не будут сняты до конца года, нам придётся на 2024 год остановится, потому что фронта работ просто не будет, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



На участке будет установлено порядка 7 км барьерного ограждения. Крутые радиусы поворотов спрямят. Для жителей двух сел Зорино и Журавлиха обустроят остановочные пункты и установят освещение. На участке также будет реконструировано два старых деревянных моста.



- На сегодняшний день выполнено 300 тыс. куб. м земполотна из 700, уложено 12 водопропускных труб из 32, уложен нижний слой основания из ЩПС в объёме 25 тыс. куб. м. Полный объём – 220 тыс. куб. м. Также идут работы по реконструкции моста через ручей Винный. На данный момент выполняется омоноличивание ригеля. В проекте ещё один мост через реку Журавлиха, - заявил Павел Данилов, главный инженер Усть-Баргузинского филиала ОАО «Труд».



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, это один из окончательных участков перед селом Баргузин, протяжённость которого более 20 км. В 2021 году был сдан в эксплуатацию участок с 271 по 291 км этой дороги. На нем реконструировано 3 моста. В районе сел Макаринино и Адамово установлено освещение, обустроены автобусные остановки.



