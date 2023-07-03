03 июля

02 июля

Популярное

Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам

Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
В республике ждут решения правительства России

В Бурятии проверили ход дорожных работ в Баргузинском районе. На сегодняшний день все работы по реконструкции участка 291 – 312 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево -Курумкан – Новый Уоян идут по графику. Основной объём работ развернут на 10 км там, где нет ограничений по сплошным вырубкам. Подрядная организация продолжает устройство земполотна, водопропускных труб. Кроме того, ведутся работы на одном из двух мостов.

- В конце этого года у нас предусматривается ввод порядка 3,5 км. Уже на участке уложено 12 водопропускных труб, приступили к строительно-монтажным работам по мосту. По остальным участкам и искусственным сооружениям, к сожалению, нас сдерживают ограничения по сплошной рубке. Сплошная рубка у нас запрещена в центральной экологической зоне, но вот вопрос этот решается и надеемся, что в ближайшее время будут внесены изменения в 94-ФЗ и мы сможем приступить к реализации следующих участков данного объекта, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

- До Баргузина мы должны дойти. Лимит этого года 1,4 млрд, он будет полностью освоен. По следующему году, если не будут сняты ограничения по вырубке в центральной экологической зоне, тогда проект придётся остановить. Будем ждать решения правительства России по данному направлению. Сегодня, если бы не это ограничение, можно было бы идти полным комплексом, последовательно. Сейчас же подрядчик идёт участками, захватками, как строители говорят, там, где нет необходимости вырубок. Здесь, конечно, есть такие технологические неудобства. Тем не менее работы идут в графике. Однако, если эти ограничения не будут сняты до конца года, нам придётся на 2024 год остановится, потому что фронта работ просто не будет, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

На участке будет установлено порядка 7 км барьерного ограждения. Крутые радиусы поворотов спрямят. Для жителей двух сел Зорино и Журавлиха обустроят остановочные пункты и установят освещение. На участке также будет реконструировано два старых деревянных моста.

- На сегодняшний день выполнено 300 тыс. куб. м земполотна из 700, уложено 12 водопропускных труб из 32, уложен нижний слой основания из ЩПС в объёме 25 тыс. куб. м. Полный объём – 220 тыс. куб. м. Также идут работы по реконструкции моста через ручей Винный. На данный момент выполняется омоноличивание ригеля. В проекте ещё один мост через реку Журавлиха, - заявил Павел Данилов, главный инженер Усть-Баргузинского филиала ОАО «Труд».

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, это один из окончательных участков перед селом Баргузин, протяжённость которого более 20 км. В 2021 году был сдан в эксплуатацию участок с 271 по 291 км этой дороги. На нем реконструировано 3 моста. В районе сел Макаринино и Адамово установлено освещение, обустроены автобусные остановки.

Бурятия дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Забайкалья в Монголию планируют открыть пассажирское ж/д сообщение
Из Забайкалья в Монголию планируют открыть пассажирское ж/д сообщение
Общество, 03.07.2023
Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун
Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам
Ремонт дороги в Бурятии могут остановить из-за ограничений по вырубкам
Общество, 03.07.2023
В республике ждут решения правительства России
С 1 июля можно поменять «Дальневосточный гектар»
С 1 июля можно поменять «Дальневосточный гектар»
Общество, 03.07.2023
Также его можно получить бесплатно через Госуслуги
В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова
В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова
Общество, 03.07.2023
На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы
Глава Бурятии рассказал, как будут расселять дома, попавшие под снос
Глава Бурятии рассказал, как будут расселять дома, попавшие под снос
Общество, 03.07.2023
Им предложат равнозначные по квадратным метрам квартиры
В Бурятии простятся с 26-летним участником СВО
В Бурятии простятся с 26-летним участником СВО
Общество, 03.07.2023
У Сергея Спирина остались родители, два брата и сестра
Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Колония в Бурятии провела День открытых дверей
Общество, 03.07.2023
Осуждённые смогли пообщаться со своими родными
В Бурятии лесники собрали более 20 кубометров мусора
В Бурятии лесники собрали более 20 кубометров мусора
Общество, 03.07.2023
В основном попадались пластиковые и полиэтиленовые упаковки, стекло, жестяная тара
Улан-удэнцы залезают внутрь зелёного рояля в центре города
Улан-удэнцы залезают внутрь зелёного рояля в центре города
Общество, 03.07.2023
Люди делают это ради эффектных фотографий
В Улан-Удэ росгвардейцы участвовали во Всероссийском молебне о Победе
В Улан-Удэ росгвардейцы участвовали во Всероссийском молебне о Победе
Общество, 03.07.2023
Мощи Георгия Победоносца прибыли в Бурятию 2 июля
В Бурятии на родине именитых борцов построят новую школу
В Бурятии на родине именитых борцов построят новую школу
Общество, 03.07.2023
Нынешнее деревянное здание уже давно признано аварийным
В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»
В Бурятии обещают «духовные бонусы» за фотографию с «Омулем-экстремалом»
Общество, 03.07.2023
В создании арт-объекта участвовал художник из Словакии
Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса
Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса
Общество, 03.07.2023
Из 80 заявок эксперты выбрали 27 лучших экспедиций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^