Объект планируют сдать в сентябре
В июне в Бурятии стартовали работы на участке км 171 дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян в местности «Черепаха». Для удобства и безопасности туристов здесь устроят парковку, полосу для съезда и установят освещение. Сдать объект планируется в сентябре этого года.
По информации пресс-службы министерства транспорта РБ, в настоящее время идёт подготовка основания, переходные полосы уширения устроены, покрытие будет по типу основной дороги – трёхслойное.
- Работы развёрнуты, идут по графику. Контракт был заключен изначально на 2 года, но сегодня за счёт экономии есть возможность сократить срок до 1 года. Поэтому работы завершим в сентябре месяце. На протяжении 800 метров дороги в местности «Черепаха» до 1 сентября будут устроены карманы для остановки транспортных средств, для удобства и безопасности туристов приезжающих сюда отдыхать, освещение, пешеходный переход, шумовые полосы, искусственные дорожные неровности. Будет ограничена скорость. Стоимость работ – свыше 25 млн. рублей, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.
- Буквально вторую сторону подготовим и приступим к укладке асфальтобетонного покрытия, - рассказал Сергей Дружинин, представитель подрядной организации.
В Бурятии на «Черепахе» обустроят парковку и полосы для обгона
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