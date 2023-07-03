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1 сентября в райцентре Бурятии собираются открыть мост

1 сентября в райцентре Бурятии собираются открыть мост
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
По контракту его должны ввести в эксплуатацию 30 октября

Движение по мосту через реку Итанца в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии планируют открыть 1 сентября. Работы на мосту практически завершены. Установлены балки пролётных строений, уложены гидроизоляция, защитный и выравнивающий слои, установлено перильное ограждение. Осталось уложить асфальт и устроить барьерное ограждение.

Мост через реку Итанца входит в объект реконструкции участка с 0 по 4 км региональной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников поставил задачу ввести объект в эксплуатацию к 1 сентября.

- Мост долгожданный, жители давно о нем мечтали. Стоимость всего объекта более 250 миллионов. Сегодня в разговоре с подрядчиком поставил задачу до 1 сентября все работы закончить и ввести объект в эксплуатацию, если получится, возможно сроки ещё сократятся. По контракту у нас срок ввода – 30 октября, - рассказал зампред.

В настоящее время работы на самой дороге проведены: уложен асфальт, обустроены тротуары, пешеходные ограждения, автобусные остановки. Также планируется устройство двух светофоров, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Бурятия Прибайкальский район Турунтаево мост

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