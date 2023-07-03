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Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ

Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ
Общество,  Фото:со страницы Юлии Жамбаловой
Они проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства

Улан-удэнскую колонию-поселение № 3посетили первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко, старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгений Зимирев, Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артём Шишов и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Представители надзорного ведомства и аппарата уполномоченного совершили обход исправительного учреждения, где проверили соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства, прав и законных интересов осуждённых.



В сопровождении начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудрвяцева и начальника колонии Жаргала Намсараева, они посетили общежития отрядов, штрафной изолятор, карантинное отделение, столовую учреждения, а также участок, функционирующий как исправительный центр.

В завершении обхода прошёл личный приём осуждённых. В основном осуждённые обращались по вопросам, касающимся уголовных дел, вынесенных приговоров и обжалования их результатов, отметила Юлия Жамбалова. 

уполномоченный по правам человека прокуратура УФСИН

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