Юлия Жамбалова и представители прокуратуры посетили колонию в Улан-Удэ









Улан-удэнскую колонию-поселение № 3посетили первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко, старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгений Зимирев, Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артём Шишов и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.Представители надзорного ведомства и аппарата уполномоченного совершили обход исправительного учреждения, где проверили соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства, прав и законных интересов осуждённых.В сопровождении начальника регионального пенитенциарного ведомства Сергея Кудрвяцева и начальника колонии Жаргала Намсараева, они посетили общежития отрядов, штрафной изолятор, карантинное отделение, столовую учреждения, а также участок, функционирующий как исправительный центр.В завершении обхода прошёл личный приём осуждённых. В основном осуждённые обращались по вопросам, касающимся уголовных дел, вынесенных приговоров и обжалования их результатов, отметила Юлия Жамбалова.