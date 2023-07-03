В некоторых районах республики пообещали дожди
В Улан-Удэ также возможен кратковременный дождь. В дневное время в столице – от +22 до +24. Ветер восточный, 5-10 м/с.
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03 июля
02 июля
09:34
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До +26 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
В некоторых районах республики пообещали дожди
В Улан-Удэ также возможен кратковременный дождь. В дневное время в столице – от +22 до +24. Ветер восточный, 5-10 м/с.
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Общество, 03.07.2023
В некоторых районах республики пообещали дожди
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