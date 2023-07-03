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До +26 потеплеет в Бурятии

До +26 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах республики пообещали дожди

В понедельник, 3 июля, в Бурятии ожидается переменная облачность. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. Днём воздух прогреется до +21, +26, в отдельных районах – лишь до +13, +18. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с и с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ также возможен кратковременный дождь. В дневное время в столице – от +22 до +24. Ветер восточный, 5-10 м/с.
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