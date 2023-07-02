В Улан-Удэ усиленно ищут, но не могут отыскать дикорастущую коноплю

Антинаркотическая комиссия прочёсывает ради этого весь город
На этой неделе в Октябрьском районе Улан-Удэ устроили «конопляный» рейд – уже седьмой такой по счёту с начала лета. В ходе проверок сотрудники антинаркотической комиссии ищут места возможного произрастания дикорастущей конопли.
Выезды проводятся согласно графику, утверждённому председателем комиссии – главой бурятской столицы Игорем Шутенковым. Во время рейда специалисты обследовали несколько участков в юго-западной и юго-восточной частях Октябрьского района и ничего там не нашли.
В итоге проверяющие решили повторно проинспектировать ту же самую местность во второй либо третьей декаде июля, сообщили в комитете по ГО и ЧС городской администрации.
Антинаркотическая комиссия прочёсывает ради этого весь город
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