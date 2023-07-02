Жителей райцентра в Бурятии одолела крапива во дворах

Сельчане потребовали убрать сорняк







- Можно ли как-то обязать хозяев убрать крапиву на улице, около домов? – поинтересовались сельчане.



В отделе муниципального контроля районной администрации на это заявили: согласно правилам благоустройства, каждый собственник обязан содержать прилегающую территорию в надлежащем виде.



- Мусор, растительность, техника, строительные материалы, мешающие свободному проходу или проезду, являются грубым нарушением этих правил. Чтобы специалист муниципального контроля адресно отработал нарушение, необходимо направить заявление лично, – пояснили в райадминистрации.

Жители джидинского села Петропавловка пожаловались в районной группе «Джида-инфо 24/7» на крапиву во дворах. Люди заявили, что «очень неприятно идти по улицам и видеть её на придомовых территориях».