Жителей райцентра в Бурятии одолела крапива во дворах

Сельчане потребовали убрать сорняк
Жители джидинского села Петропавловка пожаловались в районной группе «Джида-инфо 24/7» на крапиву во дворах. Люди заявили, что «очень неприятно идти по улицам и видеть её на придомовых территориях».
- Можно ли как-то обязать хозяев убрать крапиву на улице, около домов? – поинтересовались сельчане.
В отделе муниципального контроля районной администрации на это заявили: согласно правилам благоустройства, каждый собственник обязан содержать прилегающую территорию в надлежащем виде.
- Мусор, растительность, техника, строительные материалы, мешающие свободному проходу или проезду, являются грубым нарушением этих правил. Чтобы специалист муниципального контроля адресно отработал нарушение, необходимо направить заявление лично, – пояснили в райадминистрации.
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