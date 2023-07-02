Стало известно, кто в Улан-Удэ больше всего не любит свою работу



Представители сервиса «SuperJob» решили узнать, представители каких профессий в столице Бурятии сильнее всего любят свою работу. Как выяснилось – учителя (76%), главные бухгалтеры (75%) и врачи (73%)



Чаще других каждому новому трудовому дню также радуются экономисты (70%), программисты и дизайнеры (по 68%).



А вот продавцам (25%), операторам call-центров (35%) и кладовщикам (33%) не очень-то нравится то, чем они занимаются. Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям редко признаются курьеры (37%) и охранники (40%).

