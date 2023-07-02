Стало известно, кто в Улан-Удэ больше всего не любит свою работу

Большинство курьеров тоже от неё не в восторге
Представители сервиса «SuperJob» решили узнать, представители каких профессий в столице Бурятии сильнее всего любят свою работу. Как выяснилось – учителя (76%), главные бухгалтеры (75%) и врачи (73%)
Чаще других каждому новому трудовому дню также радуются экономисты (70%), программисты и дизайнеры (по 68%).
А вот продавцам (25%), операторам call-центров (35%) и кладовщикам (33%) не очень-то нравится то, чем они занимаются. Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям редко признаются курьеры (37%) и охранники (40%).
От неё не в восторге продавцы, кладовщики и курьеры
Его размер колеблется от 9 до 10 с лишним тысяч рублей
Андрей Кобиш позвал свою девушку замуж прямо перед матчем
Он развернулся в этномузее на Верхней Берёзовке
Она образовалась в курортном районе Бурятии
Ситуацию взяла под контроль прокуратура
В некоторых районах похолодает до +12 градусов
Сложившуюся там ситуацию общественники назвали патовой и абсурдной
Его посмертно наградили орденом Мужества
За полгода они наценились почти на 13%
В республике нет ни одного огненного очага
Вячеслав Дамдинцурунов заявил, что их можно заносить в Красную книгу
Дети из подшефного района Донецкой народной республики отправятся на Байкал
Он будет ходить на кладбище «Южное» каждый день
Неизвестные зачем-то выкрутили на нём фиксатор