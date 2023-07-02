Жителям Бурятии напомнили, как получить похоронное пособие

Его размер колеблется от 9 до 10 с лишним тысяч рублей





В Минсоцзащиты Бурятии объяснили, кто имеет право на социальное пособие на погребение. Его выплачивают в двух случаях: если покойный (ая) не работал (а) и не являлся (не являлась) пенсионером, а также при рождении мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности.Выплату, размер которой составляет 9352 рубля с районным коэффициентом 1,2 и 10 131 рубль при коэффициенте в 1,3, выдают в органе соцсзащиты по месту жительства. Для её оформления потребуется заявление от человека, взявшего на себя обязанность похоронить умершего, его паспорт, справка о смерти установленного образца (формы № 11), выданная в ЗАГСе (или справка из медучреждения о рождении мёртвого ребёнка) плюс документы, подтверждающие, что покойный не работал (трудовая книжка, справка об увольнении с последнего места работы, справка о сокращении и т. д.)- Социальное пособие на погребение выплачивается, если за ним обратились не позднее, чем через полгода после смерти гражданина, – отметили в министерстве.