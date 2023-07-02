Жителям Бурятии напомнили, как получить похоронное пособие

Его размер колеблется от 9 до 10 с лишним тысяч рублей
В Минсоцзащиты Бурятии объяснили, кто имеет право на социальное пособие на погребение. Его выплачивают в двух случаях: если покойный (ая) не работал (а) и не являлся (не являлась) пенсионером, а также при рождении мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности.
Выплату, размер которой составляет 9352 рубля с районным коэффициентом 1,2 и 10 131 рубль при коэффициенте в 1,3, выдают в органе соцсзащиты по месту жительства. Для её оформления потребуется заявление от человека, взявшего на себя обязанность похоронить умершего, его паспорт, справка о смерти установленного образца (формы № 11), выданная в ЗАГСе (или справка из медучреждения о рождении мёртвого ребёнка) плюс документы, подтверждающие, что покойный не работал (трудовая книжка, справка об увольнении с последнего места работы, справка о сокращении и т. д.)
- Социальное пособие на погребение выплачивается, если за ним обратились не позднее, чем через полгода после смерти гражданина, – отметили в министерстве.
Андрей Кобиш позвал свою девушку замуж прямо перед матчем
Он развернулся в этномузее на Верхней Берёзовке
Она образовалась в курортном районе Бурятии
Ситуацию взяла под контроль прокуратура
В некоторых районах похолодает до +12 градусов
Сложившуюся там ситуацию общественники назвали патовой и абсурдной
Его посмертно наградили орденом Мужества
За полгода они наценились почти на 13%
В республике нет ни одного огненного очага
Вячеслав Дамдинцурунов заявил, что их можно заносить в Красную книгу
Дети из подшефного района Донецкой народной республики отправятся на Байкал
Он будет ходить на кладбище «Южное» каждый день
Неизвестные зачем-то выкрутили на нём фиксатор
Девушка встретила в столичном медцентре Новый год
Люди призвали власти привести её в порядок