Все лесные пожары в Бурятии потушили



По данным на утро 2 июля, в лесах Бурятии потухли все пожары. Накануне в республике не зарегистрировали ни одного возгорания.



В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили: в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.



- Не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату – в непредусмотренных для этого местах, – отмечают в РАЛХ. – Не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.



Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник, можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.

