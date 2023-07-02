В Бурятии на несколько дней спадёт жара

В некоторых районах похолодает до +12 градусов
Выходные в Бурятии выдались ветреными и прохладными. На некоторые районы обрушились дожди. Такая погода продержится в республике ещё пару дней.
Так, в воскресенье, 2 июля, осадки продолжатся. Возможны грозы. Днём обещают от +20 до +25, а местами – всего от +13 до +18 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Ночью 3 июля в Бурятии от +10 до +15, где-то – от +4 до +9 градусов. В дневное время воздух прогреется до +18, +23, в отдельных районах – лишь до +12, +17. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В эти дни, по данным регионального МЧС, на юго-западе и севере ожидается подъём рек с выходом на пойму.
Сложившуюся там ситуацию общественники назвали патовой и абсурдной
Его посмертно наградили орденом Мужества
За полгода они наценились почти на 13%
В республике нет ни одного огненного очага
Вячеслав Дамдинцурунов заявил, что их можно заносить в Красную книгу
Дети из подшефного района Донецкой народной республики отправятся на Байкал
Он будет ходить на кладбище «Южное» каждый день
Неизвестные зачем-то выкрутили на нём фиксатор
Девушка встретила в столичном медцентре Новый год
Люди призвали власти привести её в порядок
Улан-удэнцев ждёт десятидневный квест с кипятильниками и тазиками
Их заморозили по всей стране до следующего июля
Воздух прогреется до +25 градусов
Мероприятие проходило в Тулунже. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В республике прошли торжественные митинги