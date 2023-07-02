В Улан-Удэ продолжают стремительно дорожать квартиры в новостройках



Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на жильё в новых домах в первой половине и во втором квартале (c апреля по июнь) 2023 года. Они изучили стоимость квадратного метра и самих апартаментов на первичном рынке в 70 крупнейших городах страны, где проживает более 300 тысяч человек.



В среднем по стране «квадрат» в новостройках подорожал до 113 756 рублей: на 3,7% – за первые шесть месяцев и на 1,5% – за II квартал 2023-го, а квартиры – до 6 миллионов рублей (на 2,5% и 0,8% соответственно).



В Улан-Удэ квадратный метр стоит примерно 101 635 рублей. В апреле-июне цены снизились на 2,2% – и это самое сильное падение наряду с Ленинградской областью, Курганом, Подмосковьем, Пензой, Санкт-Петербургом, Смоленском, Курском, Симферополем и Владивостоком. В целом же за полгода они подскочили на 11%. За жильё на первичке в столице Бурятии просят в среднем 5 миллионов 324 тысячи (рост на 5,7% и 12,6%).



В соседней Чите «квадрат» оценили в 146 839 рублей, квартиру в новом доме – в 7 миллионов 73 тысячи, в Иркутске – в 132 076 и 6 миллионов 781 тысячу рублей соответственно.



С апреля по июнь квадратный метр на первичном рынке подорожал в 51 городе и подешевел в 19 из 70-ти. Наибольший рост продемонстрировали Иваново (на 10,2%), Владикавказ (10%), Сочи (9,5%), Мурманск (8,7%), Грозный (7%), Томск (6,6%), Нижний Тагил (6,3%), Иркутск (5,6%), Магнитогорск (5,3%) и Челябинск (4,7%).





Больше всего сами квартиры подорожали в Магнитогорске (на 13,2%), Иваново (12,7%), Нижнем Тагиле (9,8%), Севастополе (8,7%), Волжском (8,6%), Мурманске (8,5%), Чебоксарах (7,1%), Сочи (6,5%), Кирове (6,1%) и Владикавказе (6%). Подешевели они сильнее всего в Кургане (на 8,8%), Ульяновске (7,9%), Хабаровске (7,8%), Смоленске (5,7%), Астрахани (5,4%), Рязани (5%), Вологде (4,4%), Уфе (4,2%), Сургуте (–4,1%) и Московской области (4%).





- В целом рост цен на квартиры в новостройках замедлился по сравнению с I кварталом 2023 года. Число городов с отрицательной динамикой увеличилось с 13 до 19. Несомненно, на это повлияли отмена «околонулевой» ипотеки, которая разгоняла цены на рынке, повышение процента и несоответствие доходов граждан стоимости жилья в строящихся домах, – пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Положительную динамику обеспечивает догоняющий рост в регионах, где недвижимость до последнего времени была относительно дешёвой. В ближайшее время мы можем увидеть дальнейшее подорожание новостроек.



Причина тому, по словам Луценко – ослабления курса рубля. Однако резкого роста цен не будет, поскольку спрос не поспевает за предложением и продажи у застройщиков буксуют уже сейчас.

