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Депутат Госдумы от Бурятии призвал Роспотребнадзор прекратить атаки на детские палаточные лагеря

Депутат Госдумы от Бурятии призвал Роспотребнадзор прекратить атаки на детские палаточные лагеря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Вячеслав Дамдинцурунов заявил, что их можно заносить в Красную книгу

В Дагестане 29-30 июня проходило выездное заседание комитета Государственной Думы по молодёжной политике. Вячеслав Дамдинцурунов, член этого комитета и депутат-одномандатник от Бурятии, выступил с основным докладом по теме развития молодёжного туризма.

В соцсетях он сообщил об основных тезисах и проблемах. Их оказалось четыре.

- Обратил внимание на катастрофу, сложившую с палаточными лагерями, которые уже можно заносить в Красную книгу. За последние годы их количество уменьшилось в десятки раз по причине перегибов в надзорной деятельности. Особые претензии были мною высказаны в адрес Роспотребнадзора. Считаю, что надо действовать не запретами, а помощью и созданием качественных условий», – написал он.

По словам депутата, вопрос перегибов в надзорной деятельности планируется в ближайшее время вынести на пленарное заседание нижней палаты парламента России. Дамдинцурунов хочет «законодательно закрепить ответственность представителей надзорных органов за превышение должностных полномочий в части незаконного воспрепятствования молодёжному отдыху и туризму».

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии работают семь детских лагерей палаточного типа. В них отдохнут 1966 человек. Палаточные лагеря в Бурятии проверяют разные органы. ГУ МЧС, например, следит за пожарной безопасностью. Территория такого учреждения должна быть очищена от сухой травы, должно быть хорошее освещение. Особо строго в правилах подмечено, что в палатках, независимо оттого, сколько там людей, не должно быть никакой электропроводки. Лагерь должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения и громкой связью.

Вячеслав Дамдинцурунов также предложил разграничить понятия туризма как массового «надотраслевого» явления и туристской деятельности как сферы услуг. По его мнению, туризм в спорте и образовании имеет свою специфику, которую нужно учитывать.  Он также призвал развивать туристские тропы. Парламентарий считает, что для этого следует создать соответствующие условия, в том числе – в части нормативно-правового регулирования.

Ещё одно предложение – законодательно закрепить полномочия министерства просвещения РФ по разработке типовых программ для подготовки педагогов к проведению походов со школьниками.

Депутат Госдумы от Бурятии представил участникам заседания текст предлагаемого им законопроекта по этому поводу.

- Наша цель как раз и заключается в том, чтобы средствами туризма решать задачи воспитания молодого поколения, – отметил Дамдинцурунов. – А любовь к Родине – это «фундамент» патриотизма».

дети молодёжь летний отдых летние лагеря

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