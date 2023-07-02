В районе Бурятии простятся с погибшим на СВО 25-летним мобилизованным



В Кижингинском районе простятся с 25-летним Доржо Улзуевым, который погиб 10 июня на специальной военной операции. Траурная церемония по нашему земляку состоялась в минувшую пятницу в здании лукодрома в Улан-Удэ. Погибшего бойца кремируют в столице республики.





В этот понедельник, 3 июля, прощание с Доржо пройдёт уже на его малой родине. Оно начнётся в 11:00 на центральной площади в Кижинге, а после в селе развеют его прах, сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7».



Доржо родился в Кижинге 4 июня 1998 года. В 2016-ом окончил местную СОШ. Его запомнили как ответственного ученика, который активно участвовал в классных и школьных мероприятиях. Улзуев занимался вольной борьбой в детской спортивной школе.



Одноклассники и товарищи отзываются о нём как о доброжелательном, скромном, справедливом, надёжном и честном человеке, который всегда мог поддержать в трудную минуту.



В детстве Доржо мечтал стать офицером. После школы он пытался поступить в Новосибирское высшее военное командное училище, но по состоянию здоровья не прошёл медицинскую комиссию.



После Улзуев ушёл в армию. Служил в Приморском крае и зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий, до конца решающий все поставленные задачи. Пользовался авторитетом как среди личного состава, так и у командования части.



До осени 2022-го Доржо жил и работал на различных предприятиях торговли в Улан-Удэ и Москве. Минувшей осенью отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации – сам приехал в военкомат и получил повестку.





На спецоперации проявил себя как хорошо обученный военнослужащий. Он точно и своевременно выполнял все приказы, правильно оценивал обстановку и быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку.



В сердцах родных, близких и многочисленных друзей Доржо Улзуев навсегда останется открытым, отзывчивым, спокойным и добрым человеком и верным товарищем. За отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, его посмертно наградили орденом Мужества. У нашего земляка остались родители, брат и сёстры.