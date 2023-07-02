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В Бурятию прилетели отдыхать и учиться 20 школьников из ДНР

В Бурятию прилетели отдыхать и учиться 20 школьников из ДНР
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети из подшефного района Донецкой народной республики отправятся на Байкал

Утром 1 июля в международном аэропорту «Байкал» приземлился самолёт с 20 школьниками из Старобешевского района Донецкой народной республики, над которым прошлым летом взяла шефство Бурятия. Юные гости из ДНР будут здесь не только отдыхать, но и учиться.

- Впереди у ребят – обучение в образовательном центре «Асториум» по направлениям «Робототехника» и «Дизайн». Их также ждёт культурная программа, экскурсии по местным достопримечательностям и поездка на Байкал, – рассказали в правительстве РБ.

Со школьниками из ДНР уже встретился глава региона. Ребята поделились с Алексеем Цыденовым своими планами и впечатлениями о тех местах в Улан-Удэ, которые уже успели посетить. В дороге они были 36 часов.

- Я рад, что вы к нам приехали. Надеюсь, вам здесь будет интересно. Сможете посмотреть республику и поучиться, на Байкал съездить. Хочу, чтобы вам всё понравилось, – подчеркнул Цыденов.

Руководитель группы, учитель Новосветской школы №1 Старобешевского района Елена Хижняк поблагодарила правительство РБ за тёплый прием и возможность побывать в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего этим летом в республику придет около 150 детей из Старобешевского района. Они проведут каникулы в летнем лагере «Юность» в баргузинском селе Максимиха и в спортивно-оздоровительном «Энхалук» в Кабанском районе.

Летом 2022-го 50 юных жителей ДНР вместе со сверстниками из Бурятии тоже отдыхали на берегах священного озера  – в Максимихе. Ребятишки знакомились с культурой и обычаями региона, посетили популярные туристические места и несколько образовательных учреждений в Улан-Удэ.
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