В Бурятию прилетели отдыхать и учиться 20 школьников из ДНР



Утром 1 июля в международном аэропорту «Байкал» приземлился самолёт с 20 школьниками из Старобешевского района Донецкой народной республики, над которым прошлым летом взяла шефство Бурятия. Юные гости из ДНР будут здесь не только отдыхать, но и учиться.



- Впереди у ребят – обучение в образовательном центре «Асториум» по направлениям «Робототехника» и «Дизайн». Их также ждёт культурная программа, экскурсии по местным достопримечательностям и поездка на Байкал, – рассказали в правительстве РБ.





Со школьниками из ДНР уже встретился глава региона. Ребята поделились с Алексеем Цыденовым своими планами и впечатлениями о тех местах в Улан-Удэ, которые уже успели посетить. В дороге они были 36 часов.



- Я рад, что вы к нам приехали. Надеюсь, вам здесь будет интересно. Сможете посмотреть республику и поучиться, на Байкал съездить. Хочу, чтобы вам всё понравилось, – подчеркнул Цыденов.



Руководитель группы, учитель Новосветской школы №1 Старобешевского района Елена Хижняк поблагодарила правительство РБ за тёплый прием и возможность побывать в Бурятии.





Как сообщал «Байкал-Daily» , всего этим летом в республику придет около 150 детей из Старобешевского района. Они проведут каникулы в летнем лагере «Юность» в баргузинском селе Максимиха и в спортивно-оздоровительном «Энхалук» в Кабанском районе.