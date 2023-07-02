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В Улан-Удэ появился «кладбищенский» автобус»

В Улан-Удэ появился «кладбищенский» автобус»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет ходить на кладбище «Южное» каждый день

С 1 июля в столице Бурятии запустили регулярный кольцевой маршрут до кладбища «Южное». В будни и выходные автобус под № 26 курсирует от остановки «20а квартал» через Богатырский мост, проспект Строителей, улицы Калашникова, Жердева и Шумяцкого. Время отправления оттуда – в 8:00, 9:15, 10:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:30 и 17:45, а обратно (через Мелькомбинат) – в 8:40, 9:55, 11:10, 13:25, 14:40, 15:55, 17:10 и 18:30.


В МУП «Городские маршруты» ранее уточнили: последний рейс из 20а – в 17:45 – завершается в районе остановки «Пожарная часть» в микрорайоне «Импульс», то есть не доезжая до «Южного», а обратном направлении отправляется оттуда же, а не с самого кладбища.

- Всего в день по этому маршруту будет выполняться 7 полных круговых рейсов (до кладбища) и один неполный – до «Импульса», – подчеркнули в МУП.

Из-за регулируемого железнодорожного переезда на улице Пищевая возможны отклонения от графика. На маршруте № 26 действует пересадочный тариф, благодаря чему пассажиры будут платить при пересадке с трамвая на автобус всего 30 рублей вместо 55.

С расписанием предлагают ознакомиться на сайте autobus03.ru или позвонив на номер 8 (3012) 44-72-10. В администрации Улан-Удэ сообщили, что ходить на кладбище будет ПАЗ средней вместимости. Отследить его передвижение можно через мобильное приложение «Умный транспорт», 2ГИС и интернет-портала its03.ru.
автобус кладбище транспорт

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