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В райцентре в Бурятии поломали велотренажёр

В райцентре в Бурятии поломали велотренажёр
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Неизвестные зачем-то выкрутили на нём фиксатор

На улице 8 марта в муйском посёлке Таксимо сломали велотренажёр. Фотоподтверждение прислали в группу «Муя-инфо.24/7» местные жители.

- На спортплощадке на большом велотренажёре фиксатор выкручен и загнут. Пользоваться невозможно, – пожаловались они.
Начальник МКУ «ЖКХ» Оксана Алесинская заявила, что теперь его придётся убрать.

- Сделаем демонтаж. Закупка новых не предусмотрена, – отметила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая неизвестные стащили педаль от велотренажёра, стоявшего на площадке для сдачи норм ГТО в Мухоршибири.

Украденную деталь призвали вернуть на место. Судя по всему, подозрение пало на юных сельчан. «Уважаемые взрослые, поговорите со своими детьми», – обратились тогда к родителям ребятишек в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
тренажеры вандализм

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