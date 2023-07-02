В райцентре в Бурятии поломали велотренажёр

Неизвестные зачем-то выкрутили на нём фиксатор
На улице 8 марта в муйском посёлке Таксимо сломали велотренажёр. Фотоподтверждение прислали в группу «Муя-инфо.24/7» местные жители.
- На спортплощадке на большом велотренажёре фиксатор выкручен и загнут. Пользоваться невозможно, – пожаловались они.
Начальник МКУ «ЖКХ» Оксана Алесинская заявила, что теперь его придётся убрать.
- Сделаем демонтаж. Закупка новых не предусмотрена, – отметила она.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в конце мая неизвестные стащили педаль от велотренажёра, стоявшего на площадке для сдачи норм ГТО в Мухоршибири.
Украденную деталь призвали вернуть на место. Судя по всему, подозрение пало на юных сельчан. «Уважаемые взрослые, поговорите со своими детьми», – обратились тогда к родителям ребятишек в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
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Неизвестные зачем-то выкрутили на нём фиксатор
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