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В столице Бурятии через неделю снова отключат горячую воду

В столице Бурятии через неделю снова отключат горячую воду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Улан-удэнцев ждёт десятидневный квест с кипятильниками и тазиками

В следующий понедельник, 10 июля, столица Бурятии опять останется без горячего водоснабжения, причём сразу на десять дней – по 19-ое число включительно. Так что большинству горожан в очередной раз придётся запасаться тазиками и кипятильниками.

Это уже третье отключение ГВС с начала года. Сначала оно исчезло сразу после майских праздников вместе с отоплением. Отопительный сезон подошёл к концу, и сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.

К 15 мая благо цивилизации пообещали вернуть, однако жильцам некоторых многоэтажек пришлось ждать его намного дольше.

В следующий раз опрессовку затеяли с 5 по 8 июня включительно. Подачу ГВС возобновили 9-го. Кое-где процесс затянулся из-за обнаруженных на сетях порывов, которые предстояло устранить. Всего в Улан-Удэ насчитали 36 таких повреждений.

Людей возмутило, что отключают всё всегда в срок, а вот возвращают с большими задержками. Во многих квартирах из крана горячей воды и вовсе бежала холодная.

В ТГК-14 каждый раз поясняют: подключение к ГВС – сложный технологический процесс, который осуществляется поэтапно.

- Сначала производится сбор схемы и трубопроводы заполняются теплоносителем, затем восстанавливают гидравлический и температурный режимы и потом начинается контрольный осмотр коммуникаций. Только после этих процедур открываются задвижки на включение воды, – отметили ранее в компании. – Управляющие компании (УК) заранее предупреждают о подаче теплоносителя.

Именно управляшки обязаны подать горячую воду непосредственно в квартиры. Жителей Улан-Удэ просят относиться к отключениям с пониманием, поскольку летний ремонт – необходимость. От его качества зависит надёжное теплоснабжение домов зимой.
 
В 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах ГВС не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.

Для МКД, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:

микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля
микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа
сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа
Стеклозавод – с 7 по 20 августа
микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа

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