В Бурятии почтили память ветеранов боевых действий













- Сейчас наши ребята очень достойно, по-мужски защищают нашу Родину. Многие из них получили свои награды, кто-то посмертно. Кто-то не получил награду. Но мы знаем, что наши ребята - все герои. Они все достойны гордости, почёта, славы и уважения. О воинах из Бурятии я слышу хорошие отзывы от всех: и от Минобороны, и от Росгвардии, и от местных жителей на освобождённых территориях, от нашего подшефного Старобешевского района. Я хочу преклониться перед всеми близкими наших ребят, которые, к сожалению, не дождались их. И сегодня мы вручили орден нашего героя. Примите искренние слова уважения, спасибо за сына! - сказал Алексей Цыденов.Также в этот день медалями наградили ветеранов боевых действий.- Сергей Дабаевич Бальчинов, член Правления БРО Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»;- Виктор Анатольевич Петров, член организации БРО Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждён Николай Иванович Хлебодаров , заместитель БРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».По случаю памятной даты по инициативе бурятского регионального отделения «Боевое Братство», бурятское региональное отделение «Российский Союз ветеранов Афганистана» провели автопробег по городу Улан-Удэ с возложением цветов и венков на памятниках участникам боевых действий, локальных конфликтов и мемориалах Победы.- Помня своих героев - мы даём им новую жизнь. Благодаря нашим воинам, которые сейчас на спецоперации, и тем воинам, которые отстаивали независимость нашей страны в разные годы, у нас будет доброе будущее. Мы должны с гордостью нести их подвиг, - отметил руководитель общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бурятии Жамбал Жамсо Жанаев.Отметим, что митинги и возложения цветов на памятниках и мемориальных досках прошли в этот день и в районах Бурятии.