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В Бурятии почтили память ветеранов боевых действий

В Бурятии почтили память ветеранов боевых действий
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В республике прошли торжественные митинги

В субботу, 1 июля, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ прошла церемония возложения цветов и торжественный митинг в честь памяти и уважения ветеранов, и памяти тех, кого уже нет в живых, всех, кто воевал за Россию в вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите целостности страны.

- Хочу в этот день всех поздравить с тем, что в нашей стране всегда есть люди, которые готовы встать на защиту Отечества. Те, кто по приказу, по зову сердца встаёт и идёт защищать Родину. Наша страна никогда не жила спокойно, всегда были нападки. Конечно, мы помним Великую Отечественную войну, но и после наша страна всегда подвергалась различным провокациям, проверялась на прочность. Интересы нашей Родины пытались ущемить, нас пытались принизить, нас пытались провоцировать. И только герои Родины всегда отстаивали интересы нашего государства. Отстаивали настоящее и будущее наших людей, где бы это не происходило. Сегодня день памяти, день чести и славы таких героев - тех, кто ушёл, и тех, кто сегодня вместе с нами. Здесь стоят люди - настоящие герои, которым мы отдаём по заслугам. Честь вам и слава! - поздравил ветеранов боевых действий глава Бурятии Алексей Цыденов.

Во время митинга Алексей Цыденов вручил орден Мужества матери погибшего на СВО Чингиса Будаева, гвардии ефрейтора 11 Гвардейской отдельной десантной штурмовой бригады, Оюне Будаевой.

Гвардий ефрейтор Чингис Будаев с первых дней участия в зоне СВО проявил себя как профессиональный военный, грамотно вёл боевые действия в составе своего подразделения. За личное мужество и отвагу в апреле 2022 года был представлен к государственной награде – медали «Суворова», но награду лично получить не успел. 25 апреля 2022 года в ходе боевого столкновения с украинскими националистами в Херсонской области погиб, получив огнестрельное и осколочное ранение несовместимое с жизнью.



- Сейчас наши ребята очень достойно, по-мужски защищают нашу Родину. Многие из них получили свои награды, кто-то посмертно. Кто-то не получил награду. Но мы знаем, что наши ребята - все герои. Они все достойны гордости, почёта, славы и уважения. О воинах из Бурятии я слышу хорошие отзывы от всех: и от Минобороны, и от Росгвардии, и от местных жителей на освобождённых территориях, от нашего подшефного Старобешевского района. Я хочу преклониться перед всеми близкими наших ребят, которые, к сожалению, не дождались их. И сегодня мы вручили орден нашего героя. Примите искренние слова уважения, спасибо за сына! - сказал Алексей Цыденов.

Также в этот день медалями наградили ветеранов боевых действий.

Медалями Алдара Цыденжапова награждены:

- Сергей Дабаевич Бальчинов, член Правления БРО Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций»;

- Виктор Анатольевич Петров, член организации БРО Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждён Николай Иванович Хлебодаров , заместитель БРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

По случаю памятной даты по инициативе бурятского регионального отделения «Боевое Братство», бурятское региональное отделение «Российский Союз ветеранов Афганистана» провели автопробег по городу Улан-Удэ с возложением цветов и венков на памятниках участникам боевых действий, локальных конфликтов и мемориалах Победы.

- Помня своих героев - мы даём им новую жизнь. Благодаря нашим воинам, которые сейчас на спецоперации, и тем воинам, которые отстаивали независимость нашей страны в разные годы, у нас будет доброе будущее. Мы должны с гордостью нести их подвиг, - отметил руководитель общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бурятии Жамбал Жамсо Жанаев.

Отметим, что митинги и возложения цветов на памятниках и мемориальных досках прошли в этот день и в районах Бурятии.



глава Бурятии

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